На островах высадился волонтерский десант

Природа приморских островов очень уязвима. Постоянное и временное пребывание на них людей становится шоком для их экосистем, а с каждым годом антропогенная нагрузка на островные территории становится все больше и больше - растет их постоянное население, чаще едут туристы.

Поэтому проблема с мусором и бытовыми отходами здесь особенно остра и требует внимания со стороны государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. К сожалению, исключительно административными мерами решить этот вопрос невозможно. Поэтому особенно ценно участие в очистке ценных рекреационных территорий энтузиастов - волонтеров, неравнодушных к сохранению первозданной природы на стыке суши и моря.

Уже несколько лет в Приморье действует волонтерский проект «Остров мечты», которым руководит Наталья ЯКУНИНА. Сначала его целью было очистить от мусора и несанкционированных свалок любимый многими поколениями туристов остров Рейнеке. И в этом добровольцы санитарной очистки добились серьезного успеха - за несколько лет действия проекта здесь ими были ликвидированы 20 стихийных свалок, очищена от мусора протяженная береговая полоса. Однако три самых больших свалки, которые возникли еще десятки лет назад, еще остаются. Кроме того, оказывается, в холодное время года остров довольно часто посещается дикарями, оставляющими после себя отходы, и накануне сезона отдыха он уже не столь ухожен по сравнению с тем, каким его оставили волонтеры в минувшем году.

То есть в новом сезоне у энтузиастов санитарной очистки островов по-прежнему бескрайний фронт работ, и в этом году их объем намечается выполнить больше прошлогоднего. Наталья Якунина отмечает, что лагерь Приморской островной волонтерской службы будет разбит на западном берегу острова Рейнеке в период с 9 по 27 августа. Кроме того, предполагается провести две субботних акции - экологические квест-игры, первая из которых намечена на 10 июня, а вторая - на июль.

Деятельность проекта «Остров мечты» не ограничивается только этим островом. Есть желание распространить ее практически на все приморские острова, которых насчитывается более шестидесяти. В прошлом году волонтеры высаживались десантами на острова Рикорда и Пахтусова. В их поле зрения находится и остров Русский, но на нем, как они считают, проблема не столь остра, поскольку налажен муниципальный сбор и утилизация отходов, проходят городские субботник и пр. А вот острова Рейнике и Попова удостоены меньшего внимания, и для них актуально принятие серьезных решений по более цивилизованному сбору и утилизации отходов.

Как отметила Наталья, в течение сезона через лагерь волонтеров этого проекта традиционно проходит около 200 человек, или до 60 одновременно. Среди них бывают даже родители с детьми и люди очень солидного возраста. Многие добровольцы приезжают из других регионов страны, чтобы не только поучаствовать в санитарной очистке, но и просто познакомиться с далеким для них краем. Иногда присоединяются и иностранцы. Сбор мусора ведется селективно, что в дальнейшем удобно для его переработки. На месте прежних свалок волонтеры высаживают деревья, а местами устанавливают занятные малые архитектурные формы, сделанные своими руками.

В проекте участвует постоянная группа активистов около 10 человек, что делает его довольно организованным и предсказуемым. Кроме того, волонтеров поддерживает администрация Владивостока, которая по возможности помогает с автотранспортом и, когда требуется, баржей, обеспечивает мешками под мусор, которых на каждый сезон требуются тысячи, и перчатками. Определенную денежную помощь проекту предоставляют приморские предприниматели.

По мнению руководителя проекта, главная задача, которой волонтеры занимаются особо, – это разъяснение местным жителям и туристам, как правильно поступать с отходами. К сожалению, культура людей повышается с большим трудом. Однако замечено, что если территории убираются, то на них люди уже меньше оставляют мусор после себя - все-таки есть уважение к тем, кто создает эту чистоту.

Надо отметить, что проблема очистки от мусора приморского побережья сегодня не ограничивается только островными территориями, и у волонтерских организаций края, в которых в настоящее время насчитывается более 10 тысяч человек, есть широкие возможности, сочетая отдых и познавательную деятельность, принести пользу природе и обществу.

Виктор КУДИНОВ.