Нехожеными экотропами

Особо охраняемые природные территории Приморья открываются для познавательного и экологического туризма

Экологическое просвещение и повышение культуры пребывания человека в природной среде - одна из важнейших задач, которую сегодня решает государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. В Год экологии и Год особо охраняемых территорий, посвященный 100-летию заповедной системе России, многие проявляют особый интерес к территориям, которые сохраняют уникальное биоразнообразие приморской тайги и Японского моря.

Как сообщили корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» в ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник», место это далекое и дикое, и поэтому сравнительно немногие туристы отваживаются его посещать, поскольку это требует и много времени, и хлопотно в транспортном отношении, и затратно. При этом значительно больше потратишься на дорогу, чем на экскурсионные услуги. Тем не менее в прошлом году этот заповедник посетили около 3 000 туристов, и в этом ожидается не меньше. К их приему здесь всегда готовы. Кстати, с ранним в этом году потеплением раньше оживились и путешественники.

Но здесь сразу же предупредили, что туристам, которые желают ознакомиться с заповедником в одиночку, лучше заранее связаться с заповедником и договориться о его посещении. Тогда не должно возникнуть никаких накладок. А лучше и проще побывать в заповеднике в составе туристских групп, организованных турагентствами, работающими в контакте с заповедником, которые сами решают вопросы с питанием, проживанием и ночлегом, что возможно вблизи - в Тернее.

Проживание на кордоне заповедника отграничено лишь группами и не более 24 человек одновременно. Отдельно - транспортные услуги. Стоимость экскурсии по экологическим тропам в составе группы от 5 человек - в основном 300-400 рублей с каждого, и до 700 рублей по маршруту в урочище «Голубичное». Посещение бухты Удобная - всего 140 рублей. Естественно, для отдельных туристов, вне групп, услуги выходят дороже. Предоставление места на организованной платной стоянке заповедника - от 100 до 200 рублей в сутки в зависимости от вида транспорта и времени года. Проживание в комнате на кордоне - 750-1000 рублей в сутки. За 3 000 рублей на сутки предоставляется помещение кухни-столовой.

В ФГБУ «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» сообщили, что старейшая приморская территория в минувшем году тоже приняла около трех тысяч человек. В том числе иностранцев из 10 стран Азии, Европы и Америки.

Здесь особенно привлекает посетителей семикилометровый маршрут к избушке в самом центре заповедника «Кедровая падь» и действующая экологическая тропа «К логову леопарда», по которой в минувшем году прошли две тысячи туристов.

Сейчас в тестовом режиме начинает работать пешеходный маршрут длиной 1,8 километра вблизи визит-центра заповедной территории в с. Барабаш на горе Бусленко. По этой тропе будут расположены интерактивные игровые площадки, стенды, окоп периода Второй мировой войны, мосточки и декоративные объекты. Здесь можно будет познакомиться с тем богатством флоры южного Приморья, в котором предпочитает жить редкий дальневосточный леопард. В постоянном режиме эта тропа, по которой при остановке смогут проходить транзитные туристы из Кореи и Китая, начнет работать уже в начале осени. Кстати, пройти по тропе можно будет даже без экскурсовода, хотя экскурсионное обслуживание здесь тоже будет налажено.

Для тех, кто желает задержаться, чтобы получше познакомиться с заповедником «Кедровая падь», при нем есть небольшая гостиница на 16 мест.

Заместитель директора по вопросам познавательного туризма и экопросвещения ФГБУ «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник» ДВО РАН Александр КУЛИКОВ отметил, что в прошлом году количество туристов посетивших заповедник, достигло 21 742 человек. При этом в силу специфики заповедника и посетителей основной поток приходится со второй половины июня до конца августа, то есть на время купального сезона.

Для многих очень интересны музей и аквариум Морского заповедника на острове Попова, расположенная здесь же в пределах поселка стоянка первобытного человека, круизы вдоль заповедных берегов южнее п. Славянка, посещение островов, имеющих интересную природу и историю.

Услуги заповедника в основном сводятся к экскурсионному обслуживанию. Есть один кордон, на котором возможно проживание одновременно до 13 человек. В остальном стоит полагаться на сервис, который предлагают туристические компании, и работающие в связке с ними компании, чьи услуги необходимы для полноценного отдыха и познавательного знакомства с заповедником.

Вероятно, стоимость услуг этого заповедника, которые он оказывает в основном по договорам с туристическими компаниями, в ближайшее время возрастут по сравнению с прошлым годом на сумму НДС. Сейчас новый прайс находится на рассмотрении Национального научного центра ДВО РАН, в состав которого заповедник недавно был включен.

У приморцев и гостей края сегодня богатый выбор заповедных территорий, которые они могут посетить в этом знаменательном году, - Лазовский и Уссурийский заповедники, Ханкайский биосферный заповедник, самая молодая заповедная территория Приморья - Национальный парк «Бикин».

В идеале надо заранее просмотреть сайт заповедной территории, связаться с ее дирекцией, чтобы прояснить для себя возможные проблемы, понимая, что сервис находится зачастую вне ее компетенции. Вероятно, есть смысл обратить внимание на туристические фирмы, которые специализируются на ведении групп экотуристов и имеют договорные отношения с этими заповедниками в рамках разработанных маршрутов и туров.

Туристско-информационным центром Приморского края подготовлено большое количество полезной информации для туристов, которые в этом году собираются посетить заповедные места Приморья.

Надо сказать, что и туристические фирмы, и дирекции заповедных территорий в преддверии грядущего сезонного турбума надеются на особую культуру экотуриста, который нацелен на познание природы без вреда для нее. С другой стороны, в ходе этого познания растет и уровень культуры, и конкретное поведение человека в окружающей его среде.

На фото: Экологические тропы и разнообразные экотуры организуются в заповедных зонах края все чаще.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.