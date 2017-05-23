Во Владивостоке начались посадки

Украшение города цветами делает его особенно комфортным для людей и привлекательным для гостей

Цветы создают особый комфорт в городской среде. Ими занимаются сами жильцы и управляющие компании на придомовых территориях, специалисты зеленых хозяйств, которым поручено украшать обширные общественные пространства, чиновники, от которых зависит принятие таких решений. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы придает большое значение грамотному и гармоничному озеленению городских территорий никогда неповторяющихся сочетанием цветов.





Зам. начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорогами и благоустройством администрации Владивостока Екатерина Золотоева и ее восхищающие взоры питомцы.

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» о том, как создается эта красота, отвечает заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорогами и благоустройством администрации Владивостока Екатерина ЗОЛОТОЕВА:

- Екатерина Александровна, что за коллектив занимается цветочным нарядом города? Это профессиональные цветоводы или к этой работе на временной основе привлекаются школьники, студенты, пенсионеры? И сколько причастных к этому делу?

- Посадкой и уходом за цветниками во Владивостоке занимается Муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий» (МБУ «СГТ»), имеющее в своем составе необходимых специалистов по уходу за зелеными насаждениями, в том числе и за цветами. Сотрудники этой организации имеют специальное образование цветоводов, дендрологов, лесников, флористов и ландшафтных дизайнеров. У них есть многолетний опыт работы в выбранном ими направлении.

В связи с особой спецификой работы с различными растениями, в том числе и с цветами, город не привлекает для их выполнения людей без специального образования и на непостоянной основе. Этим у нас занимаются исключительно профессионалы. В теплое время года численность коллектива, занимающегося городским озеленением, достигает восьмидесяти человек.

- Что входит в зону городских цветочных посадок? Много ли это - по объектам и площадям? И в какой части за цветочный наряд города отвечают другие организации и горожане на своих придомовых участках, производственных территориях, на участках, относящихся к зданиям и объектам учреждений и организаций?

- На обслуживании МБУ «Содержание городских территорий» во Владивостоке находится 115 цветников общей площадью 13 420 квадратных метров во всех районах города на территориях общего пользования.

Цветники, расположенные на земельных участках, находящихся в пользовании, аренде, собственности, соответственно, и обслуживают пользователи, арендаторы и собственники. На придомовых территориях - управляющие компании, ТСЖ и прочие формы организаций управления многоквартирными домами.

- Какие принципы создания цветочников Владивостока на общественных территориях заложены в основу этой работы? И насколько скрупулезно они соблюдаются? Допускаются ли новации?

- В их создании применяется уже устоявшийся ассортимент цветов, тщательно отобранных по показателям приживаемости, декоративности, устойчивости к приморскому климату и условиям нашего города.

Ежегодно мы пробуем посадки новых сортов и видов цветочных растений в небольших количествах - для расширения традиционного набора цветов.

- Кем создаются эскизы клумб, их формы и прорабатываются сочетания высаживаемых на них цветов?

- Цветочные композиции у нас делаются по эскизам, заблаговременно подготовленным группой специалистов вместе со штатным ландшафтным дизайнером МБУ «Содержание городских территорий». При этом коллективно прорабатываются различные цветовые гаммы, виды материалов, ассортимент цветов, включая кустарники и деревья.

- А в этом году много ли запланировано высадить семян, рассады, клубней?

- Ежегодно на городских цветниках Владивостока высаживается более 450 тысяч цветов. Так же и в этом году.

- Насколько интенсивно происходит смена цветов, высаживаемых на одном и том же участке?

- На некоторых клумбах, где ранее были высажены и уже отцвели тюльпаны, сотрудники МБУ «СГТ» во второй половине II квартала этого года будут высаживать однолетние цветочные растения. А после завершения их цветения, в сентябре-октябре, на эти же клумбы снова будут высаживаться луковицы тюльпанов для дальнейшего их весеннего цветения уже в 2018 году.

- Какие виды преимущественно высаживаются начиная с ранней весны, а какие - в дальнейшем?

- В более ранний период в начале мая у нас высаживаются в основном виола и тагетес. Потом цветники наполняет широкое разнообразие цветов. Это петуния, сальвия, иризине, агератум, алиссум, амарантус, астры, георгины, бегония, цинния, цинерария и другие.

- В какой степени для цветочного наряда города используются композиции, включающие материалы другой природы?

- У нас в городе сложилась устойчивая тенденция - комбинации цветов сочетаются с декоративным щебнем, диким камнем, кустами и хвойными деревьями.

- Насколько хлопотно поддержание цветов в хорошей форме - полив, защита от вредителей?

- Цветники требуют постоянного внимания. Согласно технологии сотрудники МБУ «Содержание городских территорий» проводят необходимый полив цветов в раннее утреннее или позднее вечернее время.

Необходима еженедельная прополка от сорных растений, подкормка для интенсивного роста, а затем специальная подкормка для обильного цветения, обработка от различных болезней, постоянная прищипка для формирования высоты. Если однолетние растения не прищипывать, то многие из них за сезон могут достигать метровой высоты и приобретать небрежный для украшения города вид.

- Есть ли у наших озеленителей сегодня проблемы с цветоводством и насколько успешно они решаются?

- У наших цветоводов существует несколько проблем, в том числе и не зависящих от антропогенного фактора.

Во-первых, это неустойчивые климатические условия. Во время затяжных тайфунов у нас нередко погибает рассада - сгнивает. А некоторые ранние посадки цветов, которые специально делаются к праздникам 1 и 9 Мая, вымерзают из-за неустойчивости положительной среднесуточной температуры.

Во-вторых, ощутимый урон посадкам наносят птицы. Например, цветочные растения систематически выклевывают голуби - целыми цветниками - десятками, а иногда и сотнями квадратных метров.

Однако и люди наносят непоправимый вред городскому цветочному озеленению. Так, сотрудники МБУ «СГТ» и администрации города систематически обнаруживают на обслуживаемых цветниках взрыхленные участки и констатируют факты срезанных, оборванных и вытоптанных тюльпанов, выкопанных луковиц, однолетних цветов, разных кустов и деревьев. И это не только на цветниках, но и по иным зеленым участкам города.

Автолюбители часто паркуют свои транспортные средства на газонах, цветниках и даже кустах. А жители, прогуливаясь по зонам массового отдыха, вытаптывают газоны и кусты.

Многие организации - электросетевые компании, рекламные фирмы, владельцы автостоянок, гаражно-строительные кооперативы и прочие - проводят несанкционированную непрофессиональную обрезку деревьев, в результате которой деревья быстро погибают.

Хотелось бы, чтобы граждане относились более ответственно к зеленым насаждениям Владивостока, к его цветочному наряду. Ведь это самый главный показатель «лица» нашего города и его здоровой экологической обстановки. К сожалению, этот показатель с каждым годом силами безответственных физических и юридических лиц опускается всё ниже.

- Тем не менее это восполняется дополнительными затратами и трудом?

- Да. За последние восемь лет специалистами МБУ «Содержание городских территорий» во Владивостоке был проделан большой объем работ - высажено более семи тысяч деревьев и ста тысяч кустарников, устроено более четырехсот тысяч квадратных метров газонов и откосов. Благодаря этому, сегодня созданы неповторимые городские пейзажи, остающиеся в памяти людей, на фотографиях туристов и в картинах художников.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Насколько дорог цветочный сарафан Владивостока? Какие суммы денег закладываются в бюджете города на его подготовку, посадку и поддержание в идеальном состоянии?

- Ежегодно на высадку однолетних цветочных растений в цветники нашего города с постоянным уходом, их прополкой, поливом, прищипкой и с положенной очисткой цветников выделяется около двадцати пяти миллионов рублей.

Виктор КУДИНОВ.