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Boat Show украсило Тихоокеанский туристский форум

23 Мая 2017, 16:53 | Приморье

Парусный спорт на протяжении многих лет выступает визитной карточкой Владивостока

 

Традиционная выставка яхт и катеров Vladivostok Boat Show в этом году прошла под эгидой XXI Тихоокеанской международной туристской выставки.  Оба мероприятия, ставшие неотъемлемой частью культурной жизни приморской столицы, приятно дополняли друг друга в прошедшие выходные. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», мероприятие посетили не только российские туристы, но и иностранные.

Капризная приморская погода порадовала жителей и гостей Владивостока по-летнему жаркими выходными. В поисках прохлады и приятного времяпрепровождения любители яхтенного спорта на протяжении трех дней стекались на территорию яхт-клуба «Семь футов», где уже в девятый раз состоялось Boat Show. Парусный спорт на протяжении многих лет выступает визитной карточкой Владивостока – город у моря позиционируется, как дальневосточная столица парусных регат. Флагманом в этом процессе выступает старейший яхтенный клуб Приморья – «Семь футов». И традиционная выставка Vladivostok Boat Show помогает укреплять этот имидж не только в сознании россиян, но и среди соседних стран АТР.

В этом году на выставке взрослых и детей традиционно радовала обширная развлекательная программа. В нее вошли тест-драйвы техники от компаний-участников, выступления музыкальных коллективов, конкурсы и розыгрыши от партнеров выставки, прогулки на водном такси. В этом году вместе с открытием Vladivostok Boat Show прошла серия любительских регат «Гонка под парусом», которые открыли парусный сезон яхт-клуба «Семь футов». Принять участие в гонке мог любой желающий, даже без опыта укрощения паруса.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: В этом году на выставке взрослых и детей традиционно радовала обширная развлекательная программа.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Фото Игоря КУХАРЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: vladivostok boat show 






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