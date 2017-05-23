На речке, на том бережочке…

Закон дает право беспрепятственно находиться на берегах водных объектов, но не освобождает от ответственности

Подходит сезон отпусков, и многие предполагают провести свой отдых у воды. И государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы дает гарантии такого отдыха, опираясь на слаженную работу надзорных органов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

О доступе к водоемам и их берегам и правилах, которые требует соблюдать закон, деловой газете «Золотой Рог» рассказали заместитель руководителя Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Иван ШАБАЛИН и главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Мария ИВАНЮРА.

- В какой степени доступ граждан к водным источникам на основе закона должен быть свободен?

И.Ш.: По закону человек имеет свободный доступ к водному объекту. Полоса земли - 20 метров от линии максимального прилива - является общедоступной, и никто не может запретить туда проходить.

Но движение и стоянка транспортных средств в водоохранной зоне вне специально оборудованных площадок запрещена. А чаще всего от граждан поступают жалобы, что их не пропускают к воде… на машине. Но закон есть закон.

М.И: Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными, если иное не предусмотрено законодательством. Каждый гражданин на законных основаниях может бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

Но на этих же водных объектах могут быть запрещены забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового назначения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других техсредств, предназначенных для отдыха на воде, водопой, могут быть установлены иные запреты.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через СМИ и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов или иными способами.

Также закреплено право каждого гражданина пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для пешеходного передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавсредств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, а каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, - 5 метров.

- В чем же себя проявляет запрет по автотранспорту?

М.И: В границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств (кроме спецсредств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В случае отсутствия на земельном участке в пределах береговой полосы дорог и специально оборудованных мест с твердым покрытием, движение автотранспорта или его стоянка является правонарушением, влекущим ответственность лица, осуществляющего здесь хозяйственную деятельность.

Аналогичное требование действует и на земельных участках, сформированных в водоохранной зоне вне береговой полосы.

Если такой участок не оборудован должным образом, то лицо, осуществляющее пользование им, обязано ограничить доступ на него автотранспортных средств. Но само по себе размещение объектов, в том числе парковок в водоохранной зоне при соблюдении существующих требований не запрещено.

- Что на ваш взгляд сегодня мешает доступу к воде пешеходов?

М.И: Уровень правосознания лиц, осуществляющих использование земельных участков, сформированных в водоохранных зонах, на территориях, прилегающих к береговым полосам. А также непринятие уполномоченными органами мер по установлению публичных сервитутов с целью обеспечения прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Необеспечение их при осуществлении полномочий по выделению земельных участков в обособленное использование.

- В какой степени объекты и предприятия, находящиеся на берегах, препятствуют свободному доступу, и насколько разрешено их присутствие на берегу и запрещен проход через их территорию?

И.Ш.: Многие объекты и предприятия действуют в соответствии с законом о гидротехническом сооружении. У них обособленное водопользование, и никто у нас в порт свободно не пустит. Там особый режим.

М.И: Дать однозначную оценку запретам предприятий, производственные территории которых расположены в водоохранной зоне и на них действует ограниченный режим допуска, можно лишь при персональном рассмотрении. В каждом случае необходимо четкое понимание места размещения предприятия.

- Какие ограничения действуют по присутствию людей на заповедных берегах, на пограничных водоемах?

И.Ш.: У нас заповедные берега - в пределах особо охраняемых природных территорий. И надо смотреть на те конкретные ограничения, которые установлены положением о том или ином заказнике либо заповеднике. Но помимо земель ООПТ у них есть и определенная охранная зона, где тоже действует особый режим. И есть ООПТ федерального и краевого значения. Чаще происходят нарушения по ООПТ краевого значения. В частности - залив Восток.

М.И: Ограничения доступа к особо охраняемым природным территориям регламентировано законом «Об особо охраняемых природных территориях», а ограничение доступа на пограничную территорию - законом «О Государственной границе РФ».

- Сегодня берега становятся местом предпринимательской деятельности арендаторов. Вправе ли они ограничивать доступ людей на пляжи, подъезды к берегу, устанавливая шлагбаумы, развертывать временные парковки?

И.Ш.: Если предприниматель берет в аренду участок рекреационной зоны, пляж, он не имеет права ограничить доступ людей, которые идут пешком позагорать, отдохнуть. Установка временных парковок и шлагбаумов возможна, если это делается в соответствии с определенными требованиями. На парковке должно быть твердое гидроизоляционное покрытие и очистные сооружения для стока со всей ее территории.

В принципе, если парковка делается предпринимателем за свой счет, то он оказывает людям услугу временной автостоянки и получает деньги не за то, что пускает людей к берегу, а за то, что предоставляет эту услугу. Недобросовестные арендаторы иногда оправдываются, что якобы свободно пускают людей на свою территорию, но берут деньги за предоставление услуг - шезлонги, душ и прочее.

- Вдоль Амурского залива есть заборы платных пляжей или на Океанской частный дом с участком «в море»... В какой степени это допустимо?

И.Ш.: Платный пляж - это уже услуги. Если вы считаете, что вашему проходу к водному объекту незаконно препятствуют, навязывая какие-то дополнительные услуги, то надо звонить в отделение полиции, делать заявление, и полицейские должны разобраться. Чаще всего за этим стоит незаконное предпринимательство без оформления аренды. Такие случаи - каждый пляжный сезон. Кроме того, полиция проводит соответствующие рейды.

М.И: Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. В отношении участков, выделенных под ИЖС, права возникли до момента введения в действие Водного и Земельного кодексов. В случае перехода по ним права собственности, действующим законодательством не предусмотрена процедура корректировки их границ и исключение из их территории береговой полосы.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, а также земельных участков, на которых находятся пруды и обводненные карьеры в границах территорий общего пользования.

Зачастую граждане подменяют понятия береговой полосы, где должен быть гарантирован свободный доступ, и водоохранной зоны. Эти территории не тождественны, и законодательством не закреплена обязанность пользователя земельного участка, сформированного в пределах водоохранной зоны, но вне береговой полосы, на обеспечение свободного, беспрепятственного, транзитного прохода по своей территории к береговой полосе и водному объекту. Такая обязанность может быть установлена лишь публичным сервитутом.

- В районе 230 км есть большой пруд общего пользования. Недавно он вместе с прилегающим участком ушел под огороженную козью ферму. Нарушается ли здесь закон?

И.Ш.: Обводненный карьер - это не водный источник, а искусственный водный объект, и собственность на него принадлежит либо району, либо городу. Он может его сдать в аренду и уже арендатор будет решать, каким образом он будет использовать эту территорию.

М.И: В случае природного характера возникновения пруда формирование такого земельного участка противоречит действующему законодательству. Но в случае его искусственной природы он может быть выделен в обособленное пользование. При этом распоряжение им осуществляют органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Как нарушения по несоблюдению требований режима использования водоохранных зон наказываются?

И.Ш.: Если вас пешком не пускают к водному объекту, то за это предусмотрен штраф. На граждан, которые этому препятствовали, - от 3 000 до 5 000 рублей, на должностное лицо - от 40 000 до 50 000, на индивидуального предпринимателя - столько же либо приостановление деятельности на срок до 90 суток и на юридическое лицо - от 200 000 до 300 000 или аналогичное приостановление деятельности.

Заборы и шлагбаумы - это зачастую самоуправство либо незаконный захват территорий. Когда люди начинают звонить в полицию, полиция приходит, и они сразу же исчезают. Это повторяется ежегодно.





Главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Мария ИВАНЮРА.

М.И: По факту ограничения свободного доступа к водным объектам и к их береговым полосам в 2015 году нами было вынесено 22 постановления об административном правонарушении, а в 2016-м, после передачи морских объектов ТМУ Росприроднадзора, - 6.

И.Ш.: Если граждане нарушили закон и заехали на машине в водоохранную зону, которая для моря составляет 500 метров от линии максимального прилива, нарушили специальный режим осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режим осуществления хозяйственной деятельности на территории зоны санитарной охраны объекта сетевого хозяйственного или бытового водоснабжения, то штраф для граждан - 3-4,5 тысячи рублей, на должностное лицо - 8-12 тысяч, и на юридическое - 200-400 тысяч.

Если намусорил и не убрал за собой, то штраф для граждан - 1-2 тысячи рублей, на должностных лиц - 10-30 тысяч рублей и на юридические лица - 100-250 тысяч.

М.И: Порядок уборки мусора определяется правилами благоустройства муниципальных образований, в границах которых расположена пляжная зона.

И.Ш.: Полицейский на пляже также может оштрафовать и за курение, и за распитие спиртных напитков, поскольку это общественное место, а распитие связано еще и с безопасностью жизни.

М.И: Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов может повлечь их загрязнение или привести к иным вредным явлениям. Это влечет штраф на граждан в размере от 500 до 1 000 рублей, на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 и на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

На фото: Заместитель руководителя Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Иван Шабалин: «По закону человек имеет свободный доступ к водному объекту».

Виктор КУДИНОВ. Фото Ивана КРЫШАНА.