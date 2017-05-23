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Вы нашли подозрительный предмет - что делать
23 Мая 2017, 09:15 | Приморье
Бесхозная сумка или оставленный в углу пакет могут оказаться взрывным устройством
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Теги: безопасность
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