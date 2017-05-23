Приморье планомерно повышает свой экологический рейтинг

Глобальные изменения климата позволят вывести сельское хозяйство региона на новый уровень

В Приморье под эгидой Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края прошла конференция «Привлечение внимания общества к процессам изменения климата и возникающим возможностям» с участием лауреата Нобелевской Премии Мира профессора Риккардо ВАЛЕНТИНИ.

Конференция состоялась в кампусе ДВФУ на острове Русском.

Природа чувствует защиту

Для Приморья открылись новые возможности улучшить состояние своей природной среды. Руководитель департамента Александр КОРШЕНКО особо отметил, что в соответствии с Указами Президента РФ Владимира ПУТИНА одновременно с Годом экологии сегодня идет и Год особо охраняемых природных территорий. В преддверии их проведения, по постановлению, подписанному председателем Правительства РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, в крае был создан федеральный заповедник «Бикин». Теперь 22% всей территории региона - это особо охраняемые природные территории (ООПТ) краевого и федерального уровней, что по нормам соответствует европейскому стандарту. И ООПТ стали в настоящее время одной из визитных карточек Приморья и хорошей основой для развития в крае экотуризма.

- Приморье активно и позитивно движется в направлении повышения экологического рейтинга региона, - отметил Александр Игоревич. - Все вопросы, которые относятся к экологии, интересуют как его жителей, так и губернатора.

Администрация края в последние годы серьезно занимается проблемами атмосферного воздуха. Накануне саммита АТЭС 2012 года в регионе на газ был переведен ряд объектов коммунальной инфраструктуры. Сейчас эта работа продолжается. Напомним, что в Приморье действует государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

«Идет масштабное планирование и практические шаги по переводу всех крупных предприятий, в том числе и резидентов Свободного порта Владивосток, к работе на газе», - сообщил Александр Коршенко.

Это уже заметно снизило количество вредных выбросов в атмосферу и улучшило показатели предприятий коммунальной инфраструктуры. Кроме того, приоритет в крае теперь отдан глубокому способу сбора и переработки бытовых отходов, что также идет на пользу региональной экологии.

По словам руководителя департамента, особой благодарности заслуживает ДВФУ за то, что смог привлечь к решению значимых для края задач людей, которые сегодня вносят свой серьезный вклад в решение проблем глобального потепления и улучшения атмосферного воздуха на планетарном уровне.

Край новых возможностей

Один из таких людей - известный итальянский ученый Риккардо Валентини, который в период Климатической недели посетил Владивосток уже в четвертый раз.

- Здесь, в ДВФУ, мы развиваем проект, связанный с созданием регионального центра по изучению изменений климата, - сказал Риккардо Валентини. - Одновременно мы исследуем и возможности края в связи с изменениями климата.

Во-первых, наши модели показывают, что в Приморье может возникнуть потенциал для развития высококачественного сельского хозяйства. И мы хотели бы сфокусироваться именно на производстве органической продукции.

Во-вторых, мы здесь и потому, что природные ресурсы, которыми располагает край, могут являться решением текущих проблем. Лес обладает способностью поглощать углекислый газ, что является важной ценностью, и поэтому Приморье может послужить моделью, как использовать природные ресурсы для снижения выбросов углекислого газа.





Риккардо Валентини как особое достоинство отметил богатое биоразнообразие Приморья, сопоставимое с тропическими регионами. Оно, оказывается, лучше, чем где-либо в Европе. И здесь наиболее благоприятна ситуация для моделирования климатических событий - есть университет, поддержка администрации, без вреда для природы возможен интересный «кейс» с точки зрения комбинации использования естественных ресурсов, возможностей экономики и гуманитарной науки.

Особой задачей, которую возглавляемая им международная лаборатория изучения изменения климата Far eastern climate smart project сегодня решает совместно со Школой экономики и менеджмента ДВФУ, является создание экономической модели экосистемных услуг, включающей схему углеродных сертификатов для установления ценности работы по снижению в воздухе уровня углекислого газа.

Для исследований воздуха предполагается использовать новейшее оборудование ДВФУ, а результаты сделать открытыми для всех заинтересованных в них через специальный сайт. Администрация края сможет принимать по отчетам решения, направленные на улучшение окружающей среды.

ДВФУ уже приобрел все необходимое оборудование для оснащения пяти станций мониторинга атмосферы и получил опыт и поддержку компании-разработчика этого уникального оборудования, поступившего в ДВФУ. Остается лишь установить его в определенных точках, одна из которых - Ботанический сад-институт ДВО РАН. А портативный газоанализатор для этих целей уже испытывается в полевых условиях.

Риккардо Валентини отметил, что работы по станциям мониторинга ДВФУ идут интенсивно.

На вопрос, каким образом можно ожидать в Приморье благоприятных условий для развития сельского хозяйства, он ответил, что в сельском хозяйстве нового типа необходимо использовать новейшие технологии и обязательно защищать угодья от природных катаклизмов. В частности, используя защитные лесополосы.

- У нас есть различные модели, которые позволяют определить, насколько пригодна земля сейчас или же будет пригодна в будущем для производства тех или иных сельскохозяйственных культур,- сказал он. - Мы проведем тестирование с этими моделями и посмотрим, насколько они пригодны для различных сельскохозяйственных культур, в том числе с учетом изменений климата. На эту тему мы говорили с Борисом Кубаем, чтобы объединить наши модели с метеорологическими данными. Это позволит улучшить их точность. Таким образом, мы сможем разработать модель, адаптированную для Приморья, которая позволит давать нам прогнозы с шагом в каждые два километра. Мы сможем посмотреть, какие растения смогут выращиваться здесь с учетом изменения климата.

Он также отметил, что руководимая им команда, работающая над проектом, растет, и это стало причиной запланированной встречи с руководителем ДВФУ Никитой АНИСИМОВЫМ, чтобы обсудить перспективы коллектива лаборатории и его работы.

У нас становится теплее





Начальник Примгидромета Борис Кубай считает, что приморский климат, как и планетарный в целом, существенно меняется. Исследования этой службы выявили, что его перемены идут в основном за счет зимы, и за 30 лет средняя температура воздуха повышается где-то на 0,4-0,6 градуса. Это вроде бы не так и много, но достаточно, чтобы климат и погода теряли стабильность.

- В природе все взаимосвязано, и если где-то происходит перегрев, то обязательно включаются компенсационные процессы, которые ведут к охлаждению, - считает Борис Викторович. - Все это приводит к увеличению количества опасных природных явлений, их частоты и интенсивности. Их повторяемость, скорее всего, будет возрастать. Масштабы засухи, наводнения, ураганов могут увеличиваться. Регионы, экономика и население должны адаптироваться к этим условиям.

При этом не стоит расслабляться - последний засушливый год в крае был 12 лет назад. Цикличность в природе сохраняется. При этом «давление» климата растет. Цикл может повториться и через 10-12 лет, но может и через 12-14 лет. С другой стороны, в этом году природа, возможно, даст Приморью передышку со сверхактивными тайфунами. По крайней мере, прогноз Примгидромета на основе анализа данных конца прошлого и начала этого года говорит, что тайфуны в этом году, скорее всего, будут проходить по Японскому морю, задевая наш и Хабаровский края только своими краями.

Руководитель Примгидромета сказал, что намеченные с Риккардо Валентини совместные шаги этой службы обязательно будут реализовываться. Глобальное потепление, вероятно, создаст в крае благоприятные условия для выращивания пшеницы, теплолюбивых культур. Но при этом появятся дополнительные риски - чаще будут тайфуны. По его мнению, у нас может расти все, что растет в центральной части России. Но «у нас все может и гибнуть с очень большой вероятностью». Поэтому, по его мнению, в агросфере края надо применять очень тонкие технологии, позволяющие получать высокие урожаи при изменчивых климатических условиях.

Особое внимание Борис Кубай обратил на превышение ПДК по бензопирену, вырабатываемому автотранспортом в крупных приморских городах. Так, его концентрация в Уссурийске зимой превышает норму в три и более раз. А это ведет к росту среди населения онкозаболеваний.

Заведующая кафедрой почвоведения Школы естественных наук ДВФУ Ольга НЕСТЕРОВА отметила, что ценность биоресурсов Приморского края определяется экосистемами. И в этом смысле он может являться некой устойчивой точкой равновесия для Азиатско-Тихоокеанского региона. И если будет выработана грамотная экологическая политика, основанная на рациональном природопользовании, то регион удастся сохранить и для наших будущих поколений, и как точку стабильности для АТР.

На фото: Участники конференции констатировали, что для Приморья сегодня открылись новые возможности улучшить состояние своей природной среды.

Виктор КУДИНОВ. Фото Ивана КРЫШАНА.

КРОМЕ ТОГО

Обещана поддержка

Когда Александра Коршенко спросили, как, по его мнению, можно будет использовать результаты исследований климатических изменений в крае, он отметил, что любые данные о погоде Приморгидромета и исследования, которые проводит Риккардо Валентини, учитываются администрацией края как в повседневной деятельности, так и в планировании на будущее, принятии значимых для региона решений.

Как пример работы, основанной на прогнозах, он отметил масштабные мероприятия по восстановлению гидротехнических сооружений и расчистке русел рек, которые в крае относительно недавно начались впервые за все постсоветское время. И это оправдано для сохранения населения края, необходимых ему пашен и производства продуктов питания. Именно этим продиктована и большая работа по стабилизации уровня озера Ханка по краевой программе, которую координирует губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. По этому поводу идет переписка с Минприроды РФ, ведется работа с Росводресурсами, проводятся научные исследования.

Александр Коршенко выразить признательность Риккардо Валентини и ДВФУ за реализацию идеи сделать из Приморского края испытательный полигон адаптации экономики к природным изменениям на основе результатов мониторинга климата. И обещал всестороннюю поддержку в продвижении результатов этой большой работы. В частности - в создании того же сайта, который необходим для знакомства общественности края и специалистов с этой деятельностью.