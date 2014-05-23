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Мария Соловьенко для "Большой встречи" с губернатором Приморского края приготовила сюрприз

23 Мая 2014, 17:29 | Приморье
 
Главный редактор газеты «Народное вече» Мария Соловьенко рассказала о том, чего она ждет от «Большой встречи» с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.
 
- Насколько эффективно общение  в таком формате?
 
- Насколько эффективно, мне судить трудно. Надеюсь, губернатор сообщит на встрече, как конкретно он реализовал просьбы, вопросы, наказы населения, обратившегося к нему на «Большой встрече» год назад. И будет видна эффективность. Что же касается формата такой встречи, конечно, она очень полезна. Прежде всего, тем, что это не общение чиновников с первым лицом, не традиционный доклад о проделанном за год, а демократичный разговор с первым лицом края. В прошлый раз я видела, сколько было простых людей, общественников из самых отдаленных уголков Приморья. Люди почувствовали к себе искреннее внимание губернатора, смогли напрямую донести до него наболевшее. Пусть это случается раз в году, но это дорогого стоит!
 
- О чем бы вы спросили Губернатора?
 
- Не в моих правилах открывать карты заранее, даже перед Президентом. Одно скажу: если позволят спросить, вопрос будет один, но из трех частей, как и Президенту на пресс-конференции 19 декабря 2013 года. Я хочу попросить Губернатора форсировать строительство во Владивостоке велотрека – Дворца велосипедного спорта по примеру ледового Дворца для хоккеистов, который появился у нас недавно. Программа этого проекта согласована в крае еще три года назад. В числе ее сторонников Фетисов, во многом благодаря которому появилась в крае спортивное сооружение Фетисов-арена, руководитель Федерации велоспорта России, в прошлом велогонщик международного уровня, ныне успешный бизнесмен Макаров, вице-премьер РФ Жуков. А в попечительском совете Федерации велоспорта России богатейшие люди и госкорпорации: Миллер с национальным достоянием "Газпром" и Чемезов с "Ростехнологиями". Так что, надеюсь, недра и нам помогут. А в Приморье эту идею продвинул замечательный подвижник спорта Михаил Петрович Чикин. Велогонщик, тренер, международный комиссар (арбитр), Заслуженный работник физической культуры РФ, в прошлом руководитель спорткомитета администрации Приморья, участник мировых первенств и олимпиад в составе администраций наших команд. По моей просьбе Чикин готовит программу возрождения велоспорта в Приморье, который был в свое время лидером этой дисциплины в Приморье среди велогонщиков Союза. Есть мечта создать велокружки в школах, спортшколы по этому направлению во всех городах Приморья, во Владивостоке построить велодром и крытый, лучший в мире, велотрек. А на улицах, конечно, строить дорожки для велосипедистов-любителей, которых в нашем крае с каждым днем все больше и больше. Разве от такого оздоровления нации настоящий заботливый губернатор откажется? Тем более, что первые 10 миллионов рублей из краевого бюджета на проектирование велодрома уже предусмотрены. О двух других частях моего вопроса губернатору заранее не скажу. Пусть будет сюрприз.
 
- Какие изменения, на ваш взгляд, произошли  после «Большой встречи» Губернатора с общественностью в прошлом году?
 
- Принято немало важных законов. В первую очередь, по земле. И это замечательно. А вот реализация оставляет желать лучшего. В плане исполнения – много есть вопросов к чиновникам. Ко мне как к редактору обращается много людей – ну невозможно даже молодым в установленные законом сроки оформить земельный участок даже под дачу! Причина одна и главная – коррупция. Она перечеркивает все благие намерения губернатора. Результат - не остановившийся отток молодежи из Приморья. И та не только в плане земельного вопроса. Потому что, считаю, слабо работают у нас и правоохранительные органы, прокуратура, и особенно полиция по защите прав граждан. Заседать и произносить перед губернатором, людьми в погонах красивые слова - это одно, работать эффективно с обращениями граждан на конечный результат - это другое. Люди в Приморье сегодня не защищены от произвола чиновников и их пособников-мошенников. Губернатору надо взять эту проблему на особый контроль, особенно там, где жалобы имеют характер рецидивов.
 
- Чего вы ждете от «Большой встречи» в этом году?
 
- Я жду работы от губернатора, практической, уже после встречи. И не буду скрывать: от правильных слов, хороших обещаний и обнадеживающих законов надо начинать создавать команду практиков, с очень жестким контролем исполнения распоряжений. Постатейно! С обнародованием: что, как, когда из обещанного исполнено, и с каким качеством. Сообщать об этом широко в прессе, при личных встречах, помесячно, например!
 
 
 
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Теги: газпром  Ростехнологии  большая встреча 



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