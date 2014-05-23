Приморский филиал "Ростелекома" установил оборудование в Региональном центре обработки информации ЕГЭ

В рамках подготовки к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2014 году Приморский филиал «Ростелекома» установил оборудование в Региональном центре обработки информации (РЦОИ). Программно-аппаратный комплекс, смонтированный в центре, будет обеспечивать процесс видеонаблюдения при проведении госэкзаменов.

В период проведения основного этапа ЕГЭ специалисты РЦОИ Приморского края будут обрабатывать экзаменационные материалы и оценивать работы выпускников. Для контроля над процессом подготовки и обработки документов в помещениях центра установлены камеры видеонаблюдения, работающие on-line. Видеотрансляции из помещения РЦОИ в режиме реального времени будут доступны на портале SMOTRIEGE.RU. По решению заказчика, портал открыт для федеральных и общественных наблюдателей, аккредитованных Рособрнадзором, представителей Министерства образования и науки РФ, Органов Исполнительной власти субъектов РФ и сотрудников Рособрнадзора.

За сутки до начала основного этапа экзаменов видеокамеры в РЦОИ переходят в режим «запись» и в течение всего периода ЕГЭ (до 29 июня) работают круглосуточно. Для того чтобы обеспечить безопасное хранение архива такого объема, специалисты «Ростелекома» установили в программно-аппаратном комплексе РЦОИ два жестких диска объемом 2 терабайта каждый (основной и резервный).

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации (№681-р от 18.04.2014) «Ростелеком» определен единственным поставщиком услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных, трансляции видеосигнала в сети Интернет, сбору и хранению полученных видеозаписей в целях осуществления видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в 2014 году.

Для обеспечения безопасности и открытости государственных экзаменов в каждом пункте приема экзаменов (ППЭ) устанавливается программно-аппаратные комплексы (ПАК). Каждый ПАК включает в себя две WEB-камеры, автоматизированное рабочее место и специальное программное обеспечение. В Приморском крае «Ростелеком» установил системы видеонаблюдения в 547 школьных аудиториях (51 ППЭ).

ZRPRESS.RU, Владивосток.