Губернатор Приморского края поставил мусор во главу угла

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ZRPRESS. Сегодня губернатор Владимир Миклушевский провел очередное заседание администрации Приморского края.

На заседании был рассмотрен проект краевой целевой инвестиционной программы «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы. Как доложил врио начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Алексей Почекунин, в период с 2005 по 2008 год в Приморском крае реализована краевая целевая программа «Отходы», по которой было построено 8 полигонов ТБО.

Несмотря на принятые в последнее время меры по созданию современной инфраструктуры обращения с отходами, для большинства муниципальных образований Приморья (на которые федеральным законодательством возложена большая часть ответственности за ситуацию в данной сфере), эта проблема по-прежнему остается чрезвычайно актуальной. При этом технологии сортировки отходов внедрены лишь на двух из 12 действующих полигонах на территории 10 муниципальных образований.

Предложенный на рассмотрение администрации проект краевой программы предусматривает систему мероприятий, сформированных отдельно по каждому направлению c учетом предложений городских округов и муниципальных районов Приморского края. Для решения проблемы низкого уровня переработки отходов предлагается субсидирование муниципальных образований по реализации муниципальных программ, направленных на создание инфраструктуры по утилизации и обезвреживанию отходов.

В ходе обсуждения проекта программы выяснилось, что предлагаемые мероприятия не охватывают все муниципальные образования Приморья. Владимир Миклушевский поставил задачу доработать проект программы таким образом, чтобы проблема утилизации бытовых отходов была полностью решена во всех муниципальных образованиях. Руководители городов и районов должны предоставить проекты соответствующих муниципальных программ, чтобы мероприятия по строительству полигонов по утилизации ТБО были включены в программу «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае» на 2013-2017 годы.

Кроме того, на заседании администрации его участники оценили ход исполнения поручений Президента России и губернатора Приморского края. Владимир Миклушевский напомнил руководителям структурных подразделений администрации и муниципальных образований Приморского края о том, что они несут персональную ответственность за исполнение данных поручений в срок. «Список поручений президента и правительства должен быть всегда у вас перед глазами», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

«Золотой Рог».