В Арсеньеве наградили ветерана

ПРИМОРЬЕ, 23 мая, ZRPRESS. Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН вручил Почетную грамоту участнику Великой Отечественной войны, жителю Арсеньева Терентию Логиновичу КРАСНЫХ – за активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

Терентий Логинович встретил войну 19-летним пареньком. Служил в составе 1378-го стрелкового полка на Сталинградском фронте. Рядовой Т. Красных был награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Ветеран, несмотря на преклонный возраст, часто встречался с молодежью, делился воспоминаниями о войне.

Глава города поблагодарил участника войны и пожелал доброго здоровья всем ветеранам, которые в тот день собрались в помещении городского Совета ветеранов войны и труда. Здесь состоялось вручение Почетных знаков в честь 25-летия краевой ветеранской организации. Почетные знаки за личный вклад в развитие ветеранского движения Приморского края председатель городского Совета ветеранов Василий КЛОКОВ вручил самым активным членам городской общественной организации.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».