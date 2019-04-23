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Северяне стремятся, южане - опасаются
Во Владивостоке провели необычный опрос. Студентов, обучающихся во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, опросили по поводу их мнения о предстоящем объединении двух корейских государств. А необычность заключалась в том, что опрашивали не всех студентов, а только граждан Северной и Южной Кореи, обучающихся в этом университете.
- У проблемы преодоления национального раскола существует два уровня понимания, один распространен в политических кругах, другой - на уровне населения, - рассказывает руководитель исследования, доцент кафедры Международных отношений и права ВГУЭС, к.и.н. Надежда КОТЛЯР. - Долгое время исследователи и СМИ были единодушны: идея объединения отвергается по обе стороны границы. Как показали южнокорейские исследования, среди молодежи 20-летнего возраста уровень поддержки объединения двух государств упал до 41%, а старших школьников — до 20%, и такие настроения быстро нарастают. В ушедшем году эта цифра увеличилась до 71% молодых людей.
Что же показал опрос корейских студентов во Владивостоке? Вот отрывок из ответа южнокорейского студента на вопрос о его отношении к поездке президента Мун Чже Ина в Пхенъян на Межкорейский саммит [3-я встреча на высшем уровне глав государств РК и КНДР 18-20 сентября 2018], политике правительства Южной Кореи и потеплению отношений между странами:
«Честно сказать, корейцы напряжены и не уверены в правильности этого курса. Особенно корейцев пугает новость о снятии блокпостов с демилитаризированной зоны, так как многие считают, что мы «пускаем волка к себе в дом». Оставлять границы без дополнительной защиты, когда только год назад ситуация была плохой, - глупо. Многие считают, что Мун Чже Ин слишком сильно верит северянам, не могли они полностью измениться за все это время. Наш конфликт длится уже много лет, и он не может быть решен такими быстрыми темпами».
На юге жертвовать не готовы
Весьма показателен и ответ на вопрос «Как вы относитесь к новости о том, что корейцы будут выступать на Олимпиаде 2020 единой командой?», поскольку касается такого щепетильного момента, как готовность южнокорейского населения к неизбежным жертвам в ходе этого объединения:
«Идея хорошая, однако несправедливая ко многим южным корейцам. Проблема в том, что из-за объединения команд многие спортсмены с Юга не получат шанса выступить на Олимпиаде, просто потому что вместо них выступать будут северяне. Это уже произошло на Олимпиаде в 2018 году с женской хоккейной командой, когда некоторые спортсмены не получили своего шанса выступить, хотя они, как и все, долго шли к этому моменту. Это просто несправедливо».
И еще на один важный вопрос «Как вы считаете, конфликт на Корейском полуострове должны уладить сами корейцы, или подключить к процессу соседние страны?» был дан следующий ответ:
«Мы, конечно, считаем, что наш конфликт - национальный, и что решать мы его должны сами. Однако многие понимают, что у различных стран в нашем регионе есть свои интересы, и нам просто не дадут решить свой конфликт самим. Поэтому участие других стран в решении конфликта - факт, с которым нужно смириться».
Стопроцентное совпадение
На Севере к идее объединения относятся более лояльно. Исследователи отмечают, что с приходом к власти Ким Чен Ына общество почувствовало, что будут происходить перемены. Респондентам были заданы вопросы о встрече Мун Чже Ина и Ким Чен Ына, о средствах распространения информации, о дружеских отношениях с южанами.
Кстати, о средствах распространения информации. На вопрос «Откуда вы узнали про встречу президента Южной Кореи и Великого руководителя КНДР Ким Чен Ына 18-20 сентября 2018 в Пхеньяне?» 92,3% опрошенных северокорейских студентов ответили «из газет», и только 7,7 % узнали из телевизора. Вариант ответа «из интернета» не указал никто.
Зато на вопрос «рады ли вы встрече руководителей РК и КНДР» все 100% респондентов ответили положительно. Попутно отметим ответы на вопросы, связанные с оценкой их пребывания в России. Они распределились следующим образом: «все очень нравится» 7,7%, «в целом нравится» 69,2%, «нормально» 23,1%.
«Конечно, стоит учесть и то, что исследование может иметь некоторую степень погрешности, так как респонденты, несмотря на доверительное общение в студенческой среде, в силу культурных и идеологических особенностей могли отвечать «так, как нужно», а не так, как есть. В этом заключается проблема многих исследований общественного мнения Северной Кореи» - отмечают авторы исследования. - В группе студентов из КНДР 100% респондентов хотят лучших отношений с южанами. Однако стоит отметить, что при опросе северокорейских студентов один из респондентов отказался от участия в нем, в то время как все остальные студенты имеют практически стопроцентное совпадение ответов».
Немного оптимизма
Тем не менее, вывод авторов исследования - доцента Надежды Котляр и бакалавра кафедры Международные отношения Владимира Вознесенского - вполне оптимистичен: «объединение двух Корейских государств - это национальная идея, живущая в головах корейцев по обе стороны границы. Однако, несмотря на это, южане не видят смысла в объединении, так как считают, что необходимо сначала решить проблемы в своей стране, и тем более не хотят нести на себе экономику севера. В молодежной среде по этому поводу также отмечены опасения, в том числе, в отношении поспешности выхода из корейского конфликта. Север же положительно относится к идее объединения, ведь благодаря реформам перспективы объединения для корейцев выглядят достаточно реальными. К тому же, для северян объединение - это шанс улучшить социальную и экономическую ситуацию в стране. Также стоит отметить тот факт, что объединение как национальная идея приводит к необъективности ответов большинства корейцев, поэтому многие респонденты избегают заявлений о нежелании мириться со своим этническим соседом. Тем не менее, южане одобряют смену риторики в КНДР и, возможно, мы увидим серьезные шаги к перемирию Южной и Северной Кореи».
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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