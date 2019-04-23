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В Приморье выбрали "Учителя года"
19 апреля во Владивостоке состоялась церемония награждения финалистов и победителей регионального этапа конкурса «Учитель года». Лучших педагогов Приморья поздравил глава региона Олег КОЖЕМЯКО.
В течение недели 14 педагогов из восьми муниципальных образований края прошли несколько этапов отбора: полуфинал – «Учитель-профи», очный тур (финал) – «Учитель-мастер» и суперфинал «Учитель-лидер». Педагоги представили себя, провели открытые уроки, мастер-классы и поучаствовали в дискуссии на тему образования. По итогам испытаний лучшим учителем года в Приморском крае была признана учитель химии и биологии школы имени Александра Фадеева села Чугуевка Евгения МИХАРЕВИЧ. Вскоре она представит регион во Всероссийском конкурсе «Учитель года России».
Финалистов и победителей конкурса наградил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
- Мы понимаем, насколько важен этот конкурс в жизни каждого учителя, – он повышает престиж профессии, позволяет оценить свои возможности и, конечно, делает работу педагога более разнообразной, – подчеркнул губернатор. Олег Кожемяко напомнил о новых мерах поддержки педагогов, действующих с конца 2018 года, – это выплата «подъемных» и различные ежемесячные доплаты, а также ряд льгот. Благодаря нововведениям с начала 2019 года в школы края пришли работать 44 новых педагога. Кроме того, поддержка сферы образования в регионе осуществляется в рамках государственной программы «Развитие образования в Приморском крае» на 2013-2021 годы.
Евгения ПРИЙМАК, фото автора.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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