В Приморье впервые в России создается нацпарк, учитывающий интересы коренных народов

Президент РФ Владимир Путин подписал специальный Перечень поручений по завершению создания национального парка "Бикин". Как отмечает WWF, впервые в России создается национальный парк, полностью учитывающий интересы коренных малочисленных народов.

Этот документ– итог деятельности Рабочей группы по Бикину, возглавляемой Константином Чуйченко, начальником Контрольного управления Администрации Президента РФ, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Амурского филиала WWF России. На последнем заседании группы Юрий Дарман, директор Амурского филиала Всемирного фонда природы, доложил материалы Эколого-экономического обоснования национального парка «Бикин», разработанного совместно WWF России, Тихоокеанским институтом географии и Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока при участии представителей коренных малочисленных народов. Особое внимание было уделено включению в обоснование всех замечаний и просьб от проживающих на этой территории удэгейцев и нанайцев, чтобы учесть их право на традиционное природопользование и обеспечить участие в управлении федеральным учреждением.

Павел Суляндзига, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока, отметил необходимость законодательных гарантий прав народа Удэге и просил ускорить принятие соответствующих поправок в Закон об ООПТ, которые уже около года находятся на рассмотрении в разных государственных инстанциях. Необходимость выполнения этого условия ранее подчеркивал и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

«Национальный парк «Бикин» создается на севере Приморья на площади 1,16 млн. га. Более 10 лет Всемирный фонд дикой природы проводит здесь совместно с Родовой общиной «Тигр» проекты по сохранению уникальной природы и традиционного природопользования, - говорит Юрий Дарман,директор Амурского филиала WWFРоссии, Заслуженный эколог РФ. - Учитывая неоднозначную ситуацию и сложность согласования подходов различных ведомств, считаю, что поручения В.В. Путина по созданию национального парка своевременны. Впервые в России создается национальный парк, полностью учитывающий интересы проживающих здесь коренных малочисленных народов».

Президент напрямую поручил Правительству РФ до 1 июля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих наделение представителей коренных малочисленных народов правом ведения на территориях национальных парков традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. Постановления о создании национального парка и его дирекции должны быть приняты уже к 1 августа 2015 г., а к середине сентября Министерству природных ресурсов и экологии поручено утвердить Положение и Устав, предусматривающие механизмы участия в органах управления парком представителей проживающих на данной территории коренных малочисленных народов.

«Уникальность бассейна реки Бикин заключается не только в нетронутых массивах кедрово-широколиственных лесов и значительной группировки амурского тигра, но и, первую очередь, в людях, проживающих на данной территории. Этот сплав традиций коренных малочисленных народов и первозданной природы открывает широкие перспективы для сохранения всего социально природного комплекса. Появившийся документ еще раз свидетельствует о серьёзности намерений государства соблюсти интересы коренных малочисленных народов», - комментирует Сергей Арамилев, директор Приморского филиала АНО «Центр «Амурский тигр».

Согласно Поручениям, Агентство по туризму совместно с органами исполнительной власти Приморского и Хабаровского краев должны разработать и утвердить комплексную программу развития туристической деятельности на территории создаваемого национального парка «Бикин» с включением ее мероприятий в региональные и федеральные целевые программы.

Автор фото Константин Кобяков / WWF России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.