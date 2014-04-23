"Саммит" поможет собственнику и застройщику в инвентаризации объектов недвижимости

В последнее время как физические, так и юридические лица при купле-продаже, реконструкции и окончании строительства любого объекта недвижимости сталкиваются с необходимостью подготовки относительно нового для них документа - технического плана.

Он требуется для постановки недвижимости на кадастровый учет (без которого невозможна регистрация права собственности на недвижимое имущество. - Прим. автора) либо внесения изменений в ранее существующие кадастровые сведения.

До недавнего времени работы по технической инвентаризации объектов недвижимости осуществлялись исключительно силами БТИ. Однако на сегодняшний день у потребителей появилась возможность заказа аналогичных работ в коммерческих организациях.

Одним из главных участников приморского рынка инвентаризации объектов недвижимости, бесспорно, является Юридическое общество «Саммит».

- В своей работе мы делаем ставку на скорость и качество, - отмечает главный инженер компании Алексей Владимирович КОЖЕВНИКОВ. - Для клиентов основным критерием в оценке нашей деятельности являются крайне редкие случаи приостановок и отказов в осуществлении кадастрового учета объектов по нашим работам. Учитывая, что наши производственные издержки минимальны, мы можем предложить заказчикам самые выгодные цены. В штате нашей компании настоящие профессионалы, имеющие опыт технической инвентаризации не менее 10 лет.

Цена работы по технической инвентаризации - вопрос сложный, поскольку каждый объект индивидуален и работа оценивается в зависимости от площадей, объема застройки, сроков, внутренних и внешних коммуникаций и т.д. Тем не менее в компании «Саммит» предусмотрен индивидуальный подход к клиентам, а также гибкая система скидок для постоянных заказчиков технической документации, будь то изготовление технического плана или паспорта, техплана на ввод в эксплуатацию или акта обследования.

Юридическое общество «Саммит» уже успело завоевать доверие серьезных заказчиков - это крупнейший в Приморском крае застройщик ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», Управление муниципальной собственности г. Владивостока, Департамент градостроительства Приморского края, МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» и другие крупные организации. Для горожан наиболее заметной была техническая инвентаризация группы жилых домов района «Снеговая падь» во Владивостоке.

Выиграв ряд крупных государственных контрактов, компания сегодня занимается технической инвентаризацией дорожных объектов, инженерных сетей и коммуникаций, а также детских садов, ввод которых предусматривает городская программа по строительству и реконструкции этих важных социальных объектов.

Второе успешное направление деятельности Юридического общества «Cаммит» - это топографо-геодезические и кадастровые работы. В настоящий момент эти услуги очень востребованы. Несмотря на ощутимую конкуренцию, компания «Саммит» имеет хорошую репутацию и доверие заказчиков в вопросе выбора подрядчика по изготовлению межевых планов, топографической съемке, схеме земельных участков. Ценовая политика компании распространяется и на эти сложные работы.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.