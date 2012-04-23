Весенний военный призыв в Приморье идет по графику: призваны 700 человек, осталось 2300

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский прохождение весеннего призыва взял под особый контроль.

23 апреля в Приморье состоялось очередное заседание краевой призывной комиссии. В нем приняли участие председатель призывной комиссии Приморского края Олег Мельников, врио военного комиссара края Владимир Котенков, председатели призывных комиссий городских округов и муниципальных районов Приморья и другие.

По словам Олега Мельникова, в Приморском крае уже призвано более 700 приморцев. «За последние несколько лет у призывников существенно улучшились условия службы – изменился распорядок дня, рацион питания, форма одежды. Сегодня в приоритете боевая, физическая и служебная подготовка. Мы отмечаем, что приморцы стали чаще выбирать службу по контракту», - сообщил он.

В настоящий момент наиболее активно призывная кампания проходит в Артеме. Также призывные комиссии выявляют лиц, уклоняющихся от службы в армии. Такие граждане привлекаются к административной или уголовной ответственности.

Напомним, что весной и летом на военную службу планируется призвать три тысячи человек. Большая часть из них отправится служить в войска Восточного военного округа, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.