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В приморских колониях начато массовое производство китайских «столовых приборов»
ПРИМОРЬЕ, 22 апреля, ZRPRESS. Решение о создании на территории исправительного учреждения цеха по производству китайских палочек для еды по договоренности с инвесторами было принято администрацией колонии в 2010 году.
Согласно договору, инвесторы закупили и доставили необходимое для производства оборудование на сумму 10 миллионов рублей, монтаж и запуск которого обеспечили специалисты учреждения. Поставкой сырья, вывозом и реализацией продукции занимается китайская сторона. Помещения для организации производственного процесса и рабочие руки предоставляет администрация колонии.
В период подготовки производственной линии - настройки оборудования, обучения осужденных работе на станках - объем выпускаемой продукции составлял в среднем 250 000 палочек в неделю.
Сейчас в колонии выпускают уже 400 000 палочек в неделю. На производстве задействовано 32 осужденных. В настоящее время ведутся работы по модернизации пропарочного оборудования, использование которого позволит увеличить объем выпускаемой цехом продукции на 30% и дополнительно трудоустроить 10 – 15 человек.
Подготовка к производству китайских палочек сейчас ведется и в колонии № 31, расположенной в селе Чугуевка. В учреждение уже завезено оборудование, производится его монтаж. В самое ближайшее время приморские колонии смогут обеспечить наших иностранных соседей еще большим количеством традиционных китайских столовых приборов, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
«Золотой Рог».
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