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Не стало опытного и отважного борца за спасение природы в Приморье
Ушёл из жизни Сергей Анатольевич Воблый, руководителя оперативной группы КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края. Центр «Амурский тигр» выражает соболезнования родным и близким.
22 марта инфаркт унес жизнь опытного охотоведа, который посвятил свою жизнь охране амурского тигра, дикой природы и борьбе с теми, кто ее истребляет. Более 30 лет он ежедневно сталкивался с нарушителями лесного порядка лицом к лицу.
«С нарушителем нужно общаться не как с «приятелем» и не с позиции «просителя», иначе он тебя не будет уважать, в том числе может повести себя агрессивно. Это своеобразная психология, которую я за годы работы не раз применял на практике. Любой сильный боится силы. Нельзя в нашей профессии бояться, нарушители это чувствуют», - сказал однажды в интервью Сергей Воблый.
С 2008 по 2013 годы Сергей Анатольевич возглавлял государственное охотничье хозяйство «Орлиное». За время его деятельности численность амурского тигра с 2-3 особей на территории хозяйства выросла до 8-10 особей. С 2013 по сегодняшний день Сергей Анатольевич Воблый трудился в рядах инспекторов охотничьего надзора. Оперативная группа под руководством Сергея Анатольевича ежегодно становилась лидером по результатам года в разных номинациях независимой системы оценки деятельности оперативных групп. В 2017 году группа Сергея Волова стала первой в номинациях «Лидер» и «Копытные».
«Трудно говорить, не стало человека с большой буквы… Работа у инспектора нервная и конечно это сказывается на здоровье. Сергей Анатольевич готовился к очередному рейду и, даже когда ему стало плохо, не отменял рейд, до последнего ждал, что ему станет легче, и можно будет выдвигаться. Мы потеряли близкого друга, а тигры своего защитника, – комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Для многих инспекторов охотнадзора он был не только коллегой, но и учителем… Он оставил неизгладимый след в сфере охраны природы Приморского края».
В 2016 году в рамках празднования «Дня тигр» Сергей Анатольевич был награждён Благодарностью Президента Российской Федерации.
Не стало опытного и отважного борца за спасение природы. Центр «Амурский тигр» приносит соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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