Василий Авченко: "У Владивостока - шестьсот тысяч пар глаз"

До завершения приема фото на конкурс "Посмотри на Владивосток*2016" осталась неделя, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Прием фотографий в проект «Посмотри на Владивосток *2016» подходит к завершению. До 31 марта еще есть возможность добавить на сайт www.LookAtVladivostok.ru - фотосюжеты, соответствующие номинациям: "Архитектура", "Повседневность", "Море", "События", "Школа", "Транспорт", "Портрет".

«Сдается мне, что этот проект выходит за рамки художественной самодеятельности и начинает обретать черты артефакта новейшей истории города», - делится своим впечатлением участник жюри Михаил Павин, фотохудожник и дизайнер.

В пятом сезоне каждый автор может поделиться пятью своими фотографиями. Жюри выберет 157 для публикации их в специальном альбоме и представления на выставке, которая откроется в залах Музея современного искусства «АртЭтаж» - 2 июля, в день рождения Владивостока. 157 – ведь именно столько лет исполняется городу в этом году.

В проект приглашаются все, у кого есть фотографии, сделанные во Владивостоке в 2016 году.

«У Владивостока - шестьсот тысяч пар глаз. И каждая из них – неповторима, как закат на Амурском заливе. У нас издается немало фотоальбомов – нередко талантливых, интересных. Но в данном случае важно то, что авторами выступает весь город – сотни его жителей. И у каждого – своя оптика. Имею в виду, естественно, не фотоаппараты, а те линзы, которые в глазах и в душе. В этом – ценность проекта «Посмотри на Владивосток». Любой город – сложный организм. Без броских, но уже несколько утомивших парадных видов – набережные, видовые, молодожены, чайки над волнами… - конечно же не обойтись. Но я, как член жюри, всегда стараюсь обратить особое внимание и на Владивосток непарадный, негламурный, неяркий. Есть тихое очарование сокровенного Владивостока, драгоценные калейдоскопные осколки – красный кирпич со старинным клеймом, матрос, призванный откуда-нибудь с далекого материка, китайский сапожник, словно сошедший с дореволюционной открытки, «частный сектор» на склоне сопки, полурастворенный тайфуном асфальт, потаенные очкуры Чуркина или Тихой… И в этом тоже – поэзия, и в этом тоже – красота», - рассказал "Золотому Рогу" участник жюри проекта Василий Авченко, писатель.