Владивостокский морской колледж объявляет набор

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ

Лицензия № 102, серия 25П01 № 0000966. Свидетельство о государственной аккредитации № 106, серия 25А01 № 0000531. Реклама

принимает на учебу в 2016 году граждан Российской Федерации, иностранных граждан, имеющих регистрацию в России, по программам среднего профессионального образования.

В период обучения предусмотрены плавательные практики на судах заграничного плавания в течение 12 месяцев. За время плавательных практик курсантам выплачивается денежное вознаграждение от 450$ до 500$ в месяц.

Набор ведется без вступительных испытаний на специальности: «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок». Принимаются юноши, имеющие образование 9, 10 и 11 классов. На 1-й курс со сроком обучения 3 года 10 месяцев принимаются лица, имеющие основное общее образование (9-10 классов). На 1-й курс со сроком обучения 2 года 10 месяцев принимаются лица, имеющие среднее общее (11 классов) или профессиональное образование.

Прием документов с 1 июня по 15 августа 2016 года. Окончившие колледж получают диплом государственного образца, морские документы международного образца, будут трудоустроены на командные должности в российские или иностранные судоходные компании и могут продолжить обучение в высших учебных заведениях по соответствующей специальности.

Оплата за обучение возможна по окончании плавательных практик.

Работают заочное отделение, курсы повышения квалификации и тренажерной подготовки моряков, курсы подготовки судоводителей маломерного судна (гидроцикл, моторная лодка, катер, прогулочное судно).

Адрес ВМК: 690013, г. Владивосток, ул. Каплунова, 7 Телефоны приемной комиссии: (423) 265-82-97, 265-82-94 E-mail: maritec@mail.ru, www. vladtech.ru

Доступное образование, востребованные профессии, достойная зарплата.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.