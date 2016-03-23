НОУ "Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа" набирает учеников

НОУ «Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа» осуществляет образовательную деятельность по нескольким направлениям:

- Дошкольные классы (дети 5-6 лет). Игровое обучение английскому языку. Программа по подготовке к школе.

- Начальная и средняя школа (с 1-ого по 8-ой класс). Российская традиционная программа. Дополнительная американская программа «Школа завтрашнего дня» (ведут носители языка).

Английский и корейский с носителями языка.

- Международный класс. Обучение проводится на английском языке преподавателями из США по программе «Школа завтрашнего дня».

- Внеурочная деятельность. Музыка, хореография, изостудия, кружки по прикладному искусству, спортивные секции по футболу и тхэквондо, индивидуально - фортепиано и вокал.

В школе пятидневная учебная неделя с полупансионом (9:00 - 17:00). Доставка учащихся автобусом. Работают врач-педиатр, логопед, педагог-психолог.





Школа расположена в пригородной живописной зоне по адресу: г. Владивосток, ул. Горького, 10. Тел./факс (423) 2-33-40-03

Лицензия: серия 25Л01 №0000152, регистрационный номер 16 от 11.02.2013 г. Реклама

Газета «Золотой Рог», Владивосток.