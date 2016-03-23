Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
НОУ "Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа" набирает учеников
НОУ «Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа» осуществляет образовательную деятельность по нескольким направлениям:
- Дошкольные классы (дети 5-6 лет). Игровое обучение английскому языку. Программа по подготовке к школе.
- Начальная и средняя школа (с 1-ого по 8-ой класс). Российская традиционная программа. Дополнительная американская программа «Школа завтрашнего дня» (ведут носители языка).
Английский и корейский с носителями языка.
- Международный класс. Обучение проводится на английском языке преподавателями из США по программе «Школа завтрашнего дня».
- Внеурочная деятельность. Музыка, хореография, изостудия, кружки по прикладному искусству, спортивные секции по футболу и тхэквондо, индивидуально - фортепиано и вокал.
В школе пятидневная учебная неделя с полупансионом (9:00 - 17:00). Доставка учащихся автобусом. Работают врач-педиатр, логопед, педагог-психолог.
Школа расположена в пригородной живописной зоне по адресу: г. Владивосток, ул. Горького, 10. Тел./факс (423) 2-33-40-03
Лицензия: серия 25Л01 №0000152, регистрационный номер 16 от 11.02.2013 г. Реклама
Новости тематики
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Приморское образование будет курировать мать троих детей
- В Приморье ДВФУ впервые примет в магистратуру без традиционных экзаменов
- Во Владивостоке участники смены ВДЦ "Океан" познакомились с "профессиями будущего"
- Фонд "Владмама" участвует в Фестивале образовательных инноваций
- ЕГЭ в Приморье обеспечат техникой и наблюдателями
- Дайте ребенку… шоколадку
- За "школотой" на ЕГЭ присмотрят "комсомольцы"
Новости раздела
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Вместо "Хаяттов" гости ВЭФ в который уже раз будут спать на судне
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- Китай и пенсионеры
- "Летние вечера" всё популярнее
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Мусорный полигон приговорен к ремонту
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний