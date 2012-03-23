В Приморье создадут 25 пожарных депо

ПРИМОРЬЕ, 23 марта, ZRPRESS. Вопросу подготовки к предстоящему лесопожарному сезону было посвящено совещание под руководством губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

В совещании приняли участие представители администрации Приморского края, правоохранительных органов, управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, природоохранной прокуратуры, государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Как рассказал начальник управления лесным хозяйством Приморского края Дмитрий Рыбников, сегодня леса с высокой степенью природной пожарной опасности (1-3 класс) занимают 82 % площади лесного фонда Приморья.

В 2011 году на территории края зарегистрировано 338 случаев лесных пожаров. Однако, площадь, охваченная огнем, по сравнению с 2010 годом сократилась на 30 процентов. Такое снижение достигнуто за счет оперативного выявления и тушения очагов возгорания, в результате которого 93 процента ликвидировалось в течение суток.

Для этого на борьбу с пожарами приобретено 20 пожарных автомобилей, 5 седельных тягачей, 27 единиц тракторной и бульдозерной техники. Автомобили переданы в оперативное управление специализированному учреждению по охране лесов. В этом году рамках краевой целевой программы «Охрана лесов от пожаров в Приморском крае» в регионе будет создано 25 пожарных депо.

По мнению участников совещания, основная проблема пожаротушения заключается в том, что 87 населенных пунктов из 153 находятся вне зоны нормативного времени приезда первых пожарных подразделений. Сегодня в тех районах, где подъезд пожарной техники в течение 20 минут невозможен по техническим причинам, создаются мобильные пожарные дружины из числа местного населения. Также ведется разъяснительно-профилактическая работа среди жителей, которая позволит селянам грамотно проводить пожарные работы на приусадебных участках.

Кроме того, для обеспечения безопасности администрацией края заключены 11 государственных контрактов и договоров с авиапредприятиями на выполнение лесоавиационных работ и аренду 10 воздушных судов - пяти самолетов и пяти вертолетов. Тем не менее достаточно остро стоит вопрос по компенсации расходов на ГСМ.

Губернатор Владимир Миклушевский поручил предоставить финансово-расчетную документацию, чтобы рассмотреть возможность финансирования авиапартулирования лесов за счет краевого бюджета. «Необходимо подготовить все финансовые расчеты, которые потребуются для данного вида работ», – отметил он.

"Золотой Рог".