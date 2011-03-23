Экологический приоритет Приморского края

p> Стратегия Приморья, делающая ставку на модернизацию и индустриализацию экономики края, обостряет проблемы сохранения благоприятной для жителей окружающей среды. Поэтому спутником реализации больших промышленных и инфраструктурных проектов стала экологическая составляющая. По поручению губернатора Сергея ДАРЬКИНА администрацией края подготовлен доклад на эту тему.

«Хорошая экология – основной приоритет развития края. Мы строим инфраструктурные объекты для Владивостока, которые улучшат экологическую и санитарную обстановку в городе», - подчеркивает Сергей Дарькин. Так, на экологические проекты целевым финансированием из федерального и краевого бюджетов уже израсходовано 6 млрд рублей.

Доклад дает возможность всем жителям Приморского края ознакомиться с экологической ситуацией в Приморье и важнейшими вопросами охраны окружающей среды. В нем специалистами управления природных ресурсов и охраны окружающей среды края сделан акцент на крупных проектах, которые направлены на охрану окружающей среды и развитие коммунальной инфраструктуры Владивостока, Находки и других городов. Так, в конце декабря 2010 года сдан в эксплуатацию первый этап пускового комплекса 3-го водовода и очистных сооружений Артемовского гидроузла. Это позволило улучшить качество питьевой воды и выйти на дополнительный гарантированный уровень подачи воды в объеме 150 000 кубометров в сутки. Теперь в случае засушливого лета город Владивосток будет жить более уверенно – без воды не останется. Причем «Примводоканал» применил дополнительную меру проверки качества воды - обзавелся моллюсками, которые могут жить только в чистой воде.

Реализация масштабных экологических проектов ведется в рамках подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В их числе - строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений для Владивостока, рекультивация свалок в районе бухты Горностай и на мысе Вятлина острова Русский. А также строительство в районе ручья Безымянного комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов и на острове Русский - комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов, перевод теплоэлектростанций на газ.

Строительство очистных сооружений позволит прекратить сброс неочищенных стоков в море, а современный комплекс по переработке бытовых отходов позволит перевести процесс переработки мусора на новый, высокотехнологичный уровень. Уже сегодня для строящихся очистных сооружений канализации во Владивостоке прокладываются новые сети. Запланирована прокладка 77 км коллекторов, сегодня уже проложено 36,5 км. Запуск очистных сооружений канализации также позволит прекратить сброс в морскую акваторию неочищенных стоков. По мнению экологов, в течение пяти лет после того, как в море перестанут сбрасываться неочищенные стоки, Амурский залив сможет самовосстановиться от загрязнения.

Одним из наиболее неблагоприятных для проживания во Владивостоке считается микрорайон бухты Тихой, что объясняется близким соседством с ВТЭЦ-2. Перевод этой теплоэлектроцентрали, а также объединенной котельной Северная, Владивостокской ТЭЦ-1 ОАО «ДГК» в 2011-2013 годах на сжигание природного газа позволит значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух города. Причем уже в сентябре этого года к Владивостоку и острову Русский будет подведен газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Одновременно, к сентябрю, 6 из 14 котлов Владивостокской ТЭЦ-2 будут переоборудованы на газ. Еще четыре котла на ТЭЦ-2 планируется перевести на газ в 2012 году, а оставшиеся четыре - к 2013 году.

Причем целевая программа по экологии среды обитания проводится не только во Владивостоке. Напомним, как в штыки восприняли экологи строительство нового нефтяного порта в Козьмино, а теперь признают: морская акватория бухты стала даже чище. В крае внедряется инновационное природоохранное оборудование и технологии, которые способствуют сохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности и улучшению качества жизни населения в городах. Так, большой проблемой для Уссурийска давно стала автомобильная дорога федерального значения М-60 «Уссури», которая проходит через весь город. Уменьшить выхлопы от автотранспорта в Уссурийске позволит новая объездная автодорога. Этот участок трассы планируется завершить в мае 2012 года.

Помимо этого, ежегодно в крае выполняются мероприятия, направленные на сокращение сбросов неочищенных сточных вод и улучшение экологической ситуации в целом. Это текущий и капитальный ремонты водопроводных, канализационных и ливневых сетей, очистных сооружений, насосных станций, гидротехнических сооружений и оборудования водохранилищ, очистка акватории портов и водохранилищ.

Значимыми направлениями охраны окружающей среды в Приморье являются развитие краевой системы экологического образования, а также реализация совместно с иностранными партнерами проектов, направленных на решение общих экологических проблем.