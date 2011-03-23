В Приморье установлены сроки весенней охоты

В Приморье установлены сроки охоты на гусей, селезней уток и вальдшнепов в весенний период 2011 года.

Как сообщили в управлении охотничьего надзора Приморского края, в южных районах края - Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Ольгинском, Партизанском, Хасанском, Спасском, Шкотовском муниципальных районах, Артемовском, Находкинском, Партизанском, Уссурийском городских округах с 26 марта по 10 апреля включительно можно охотиться на гусей, селезней уток и вальдшнепов кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края. В северных районах края - Анучинском, Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Чугуевском, Пожарском, Пограничном, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Тернейском, Яковлевском муниципальных районах, Арсеньевском, Дальнегорском, Дальнереченском, Лесозаводском городских округах - с 9 апреля по 24 апреля включительно.

В преддверии предстоящей охоты специалисты управления охотничьего надзора напоминают, что отстрелу подлежат только разрешенные к добыче виды гусей и селезней уток.