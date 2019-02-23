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Путин дал неделю на решение судьбы косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

23 Февраля 2019, 11:55 | Приморье

Даже такие вопросы в стране приходится решать лично президенту

Президент России Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье. Соответствующее поручение содержится в документе, утвержденном по результатам проверки Генеральной прокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.

"Минприроды России совместно с Минсельхозом России, заинтересованными научными и общественными организациями определить дальнейшую судьбу китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края", - говорится в тексте поручения, опубликованного в пятницу на сайте Кремля. Соответствующий доклад указанные ведомства должны представить до 1 марта 2019 года.

Кроме того, глава государства поручил Генпрокуратуре до 1 ноября провести проверку в отношении законности использования морских млекопитающих, в частности, тех, которые находятся в бухте Средняя. "Генеральной прокуратуре РФ продолжить проверки исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих, в том числе в отношении животных в бухте Средняя Приморского края", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения этого поручения - 1 ноября 2019 года.

Согласно перечню поручений, правительству предстоит проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение изменений в российской законодательство, чтобы определить особенности добычи и использования морских млекопитающих. Также предстоит установить требования к содержанию добытых морских млекопитающих. Первый доклад об этом премьер-министр Дмитрий Медведев должен будет представить до 25 июля 2019 года. Затем правительство будет отчитываться о ходе работы раз в шесть месяцев.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Кроме того, по сообщениям региональных СМИ, несколько белух и косаток пропали или уже погибли. Ситуация вокруг этих животных осложняется тем, что для решения об их дальнейшей судьбе требуется согласование нескольких ведомств. При этом зоозащитники бьют тревогу относительно содержания в неволе косаток и белух в центре передержки, который они называют "китовой тюрьмой", наносящим вред диким животным.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Минсельхоз  белуха  экология  Путин  генпрокуратура  Минприроды  косатка  президент 



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