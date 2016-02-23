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Депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан поздравил защитников Отечества

23 Февраля 2016, 15:06 | Приморье

Уважаемые защитники Отечества!

Примите самые добрые слова поздравлений в этот торжественный день, 23 февраля!

Праздник защитника Отечества является данью глубокого уважения ко всем военным, которые служили, ежедневно несут боевую вахту или только начинают свою службу. Сегодня принято чествовать тех, кто проявил отвагу для защиты Родины, истинных патриотов своей страны.

Российская армия известна во всем мире благодаря доблести и чести наших воинов. Пусть заслуги этих героев служат примером для молодого поколения, а мы сохраним память об их подвигах в своих сердцах.

От всей души желаю каждому защитнику Отечества крепкого здоровья, семейного благополучия, нерушимой воли и силы духа! Пусть войны и конфликты обходят стороной нашу страну, а мирное небо царит над головой из года в год.

Депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ЗС ПК 



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