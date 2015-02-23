Великий пост начался у православных христиан

Самый строгий пост начался у православных христиан. В этом году Великий пост продлится до 11 апреля. Во время него запрещается не только есть мясо, молоко, яйца и рыбу, но и гневаться, раздажаться, обижаться, не говоря уже о необходимости точного соблюдения всех 10 библейских заповедей. Об этом сообщили газете "Золотой Рог" во Владивостокской епархии.

Самые большие ограничения в еде накладываются в первую и последнюю неделю. Сегодня, по монастырскому уставу стоит полностью воздержаться от употребления пищи.

"Особенно внимательно нужно отнестись к первой седмице. Она, как камертон, задает тон всему посту. Первая неделя своей строгостью помогает войти в ритм поста, взять правильный старт. Так, начиная долгий заплыв или забег, необходимо правильно взять дыхание. Тогда нетрудно будет пройти всю дистанцию", - рассказали во Владивостокской епархии.

В день, называемый чистым понедельником, вообще нельзя ничего есть, также запрещено принимать пищу в последнюю пятницу поста. В остальные дни из рациона нужно исключить мясо, рыбу, яйца, молоко и масло. В будни, по монастырским правилам, есть можно только один раз в день - вечером. Горячую еду - только по понедельникам и средам. По выходным приемов пищи может быть два. Послабления возможны только в дни церковных праздников.

Послабления во время поста предусмотрены также для людей пожилого возраста, больных, маленьких детей, беременных и кормящих женщин, а также путешествующих.