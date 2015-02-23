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Владимир Путин поздравил жителя Приморья с днем рождения
Накануне праздника Дня Защитника Отечества юбилейный день рождения отпраздновал житель села Михайловка Тарас Кушкарев. Тарас Гаврилович – участник Великой Отечественной войны, 22 февраля ему исполнилось 105 лет, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В этот день в доме ветерана было много гостей: руководители местной администрации, представители Совета ветеранов района, друзья. Сотрудники департамента труда и социального развития Приморья вручили юбиляру поздравление от Президента страны Владимира Путина.
Поздравительную телеграмму участнику Великой Отечественной войны направил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. В ней слова благодарности за мир, за счастье жить, работать и растить детей в свободной и сильной стране.
«Благодаря таким героям, как Вы, на Тихом океане была поставлена победная точка во Второй мировой войне. В тяжелое время ваше поколение самоотверженно трудилось, восстанавливая страну из руин. Много лет Вы добросовестно работали на благо Приморья», – написал глава региона.
Тарас Кушкарев был призван в армию из Кузбасса. Но воевать пришлось с Японией: его авиационный батальон дислоцировался в Приморье. Закончилась война для Тараса Гавриловича в корейском городе Кайсю. В тех местах, где позже, в 50-х годах, была установлена полоса отчуждения между Южной и Северной Кореями.
Война не раз проверяла его на стойкость. Он выдержал это испытание с честью, за что имеет государственные награды, в том числе орден Отечественной войны. А когда отгремели последние залпы сражений, Тарас Гаврилович занялся самым мирным и нужным в то время делом: работал плотником в строительных организациях, воинских частях.
По информации департамента труда и социального развития края, в феврале юбилейные дни рождения отмечают 94 ветерана Великой Отечественной войны.
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Спасибо деду, за победу!!!