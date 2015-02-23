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"Дети войны" в Приморье громко заявят о себе 23 февраля

23 Февраля 2015, 04:01 | Приморье

В День защитника Отечества, 23 февраля, во Владивостоке на ул. Корабельной набережной в районе мемориала подводной лодки «С-56» в 13.30 начнется митинг, в котором примут участие около пятисот членов организации «Дети Войны» и их сторонников, сообщает газета "Золотой Рог".

Как нам сообщил руководитель оргкомитета митинга Андрей ИЩЕНКО, митинг организуется совместно этой общественной организацией и КПРФ. Участников митинга кроме официальной программы ждут праздничный горячий чай и вкусные пирожки.

Участники митинга собираются потребовать от приморских законодателей принять законопроект о «Детях войны». Он 25 февраля этого года будет вынесен на рассмотрение в Законодательном Собрании Приморского края.

Всего за год с появления организации «Дети Войны» в нее только по Владивостоку вступило более 29 000 человек. Своего пика численность организации достигла уже в августе прошлого года перед выборами губернатора Приморского края и с тех пор остается стабильной. Но предполагается, что, несмотря на естественную убыль людей этого возраста, численность «Детей Войны» в ближайшее время может возрасти.

В этом социально значимом движении, как отметил Андрей Ищенко, объединены люди, родившиеся с 1928 по 1945 год, которых можно назвать «поколением лишних людей».

Сегодня они добиваются признания и денежных компенсаций наравне с «тружениками тыла», ведь в послевоенное время это они восстанавливали народное хозяйство страны, ее экономику, занимались воспитанием подрастающего поколения, и теперь заслуженно должны получать повышенное внимание, чувствовать нашу заботу и жить в достатке.

Организация «Дети войны» на общественных началах оказывает своим членам юридическую поддержку в сложных жизненных ситуациях и представляет их интересы в Законодательном собрании Приморского края.

Виктор КУДИНОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: акция протеста  День защитника Отечества  23 февраля  дети войны 



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