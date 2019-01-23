Пенсионеры Приморья осваиваются в виртуальной реальности

В школе «Активный пенсионер» в Находке (Приморский край) прошел очередной урок по интернет-безопасности для представителей «золотого возраста». Как обычно, он состоялся при поддержке компании «МегаФон».

Первый в этом году урок мобильной и интернет- грамотности в Приморье компания «МегаФон» провела в школе «Активный пенсионер». Ее организатор - благотворительный фонд «Ника» - получил в прошлом году финансовую поддержку как победитель конкурса президентских грантов, благодаря чему у находкинцев старшего возраста появилась возможность вести более активную и интересную жизнь. Курс компьютерной грамотности – один из самых востребованных учениками школы.

«Сейчас азы работы на компьютере осваивает уже третий набор, группы расписаны на несколько месяцев вперед, наши ученики, несмотря на возраст, хотят шагать в ногу со временем и не отставать от внуков, -- говорит Оксана Володина, учредитель благотворительного фонда «Ника». – При этом мы понимаем: люди старшего поколения - в группе риска: они – новички в мире современных технологий, а, значит, именно у них в первую очередь различные интернет-мошенники будут пытаться выманить деньги, именно их будут провоцировать подписаться на ненужную рассылку или сделать дорогой звонок. Всего этого можно избежать, если знать несложные правила. Мы благодарим сотрудников компании «МегаФон», которые знакомят учеников нашей школы с этими правилами, а также рассказывают о полезных и интересных сервисах».

Во время урока учащиеся школы изучили наиболее распространенные схемы мобильного мошенничества и рецепты противостояния ему, а также узнали, как с помощью современных технологий можно всегда быть на связи с родными, получать информацию о местонахождении друг друга и с пользой проводить свободное время.

«Такие занятия очень нам нужны, -- говорит Наталья Синенко, слушатель школы «Активный пенсионер». – Столько полезной информации, и при этом все изложено просто и доходчиво. Теперь, благодаря новым знаниям, мы не будем бояться пользоваться интернетом и сможем легко распознать мошенника. А еще я взяла на заметку сервис «МегаФон. Здоровье» и планирую в скором времени освоить его использование».