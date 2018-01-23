Ясли, детский сад и кружки для ребенка можно оплатить материнским капиталом

Средства материнского капитала на образование детей уже направили 9300 приморских семей, в том числе 2300 - в прошлом году, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

С 1 января 2018 года в Программу материнского (семейного) капитала внесен ряд изменений. Так, теперь средства материнского капитала можно направить на оплату услуг по содержанию ребенка в детском саду или яслях, не дожидаясь, когда ему исполнится три года. При этом материнский капитал разрешается использовать и на старшего ребёнка, если он посещает дошкольное учреждение. Для оплаты образования детей в других организациях, имеющих право предоставления образовательных услуг (школах, колледжах и вузах), как и прежде, нужно дождаться достижения ребенком трёхлетнего возраста. Материнским капиталом можно оплатить как обучение, так и проживание ребенка в общежитии на период учебы его в колледже или вузе. Для этого владелец сертификата заключает договор найма жилого помещения с учебным заведением, предоставляющим общежитие.

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, Упрощены также требования к статусу организации, предоставляющей образовательные услуги, куда будут направляться средства. Как и прежде, она должна находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, при этом учебным программам государственная аккредитация больше не требуется, и само учреждение может не иметь статуса образовательного. Это значительно расширяет круг организаций, где дети могут получить дополнительное образование — различные спортивные секции, художественные школы, другие развивающие кружки для ребенка.

Кроме того, сама Программа материнского (семейного) капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Подать заявление о распоряжении средствами М(С)К можно в клиентской службе ПФР, а также в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или Портал госуслуг. Размер М(С)К в 2018 году составляет 453 026 рублей.