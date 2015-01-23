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В Приморье заканчивается срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в 2015 году

23 Января 2015, 15:52 | Приморье

Выпускники школ Приморья этого года и прошлых лет могут подать заявление на сдачу Единого государственного экзамена в 2015 году только до 1 февраля 2015 года. Дополнительных сроков подачи заявлений в июле не будет, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента образования и науки, заявление на сдачу ЕГЭ выпускники этого года должны подать в школу, в которой проходят обучение.

«Выпускникам прошлых лет, необходимо обратиться с заявлением на сдачу единого государственного экзамена в управление образованием по месту жительства», - сообщили в ведомстве.

Адреса муниципальных общеобразовательных учреждений размещены на сайте департамента образования и науки, в разделе «государственная итоговая аттестация», во вкладке «информация для участников ЕГЭ».

Напомним, С 2015 года будет введена новая схема получения экзаменационных материалов для сдачи ЕГЭ. Теперь экзаменационные материалы не будут доставлять к месту проведения экзамена, а печатать на месте. Специалисты считают: так удастся избежать утечки информации.

Изменятся и содержательная и организационная части Единого государственного экзамена. Главные изменения коснутся экзаменов по математике и иностранным языкам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: ЕГЭ  приморье  дети  школа 



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