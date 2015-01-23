В Приморье заканчивается срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в 2015 году

Выпускники школ Приморья этого года и прошлых лет могут подать заявление на сдачу Единого государственного экзамена в 2015 году только до 1 февраля 2015 года. Дополнительных сроков подачи заявлений в июле не будет, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.



По информации департамента образования и науки, заявление на сдачу ЕГЭ выпускники этого года должны подать в школу, в которой проходят обучение.



«Выпускникам прошлых лет, необходимо обратиться с заявлением на сдачу единого государственного экзамена в управление образованием по месту жительства», - сообщили в ведомстве.



Адреса муниципальных общеобразовательных учреждений размещены на сайте департамента образования и науки, в разделе «государственная итоговая аттестация», во вкладке «информация для участников ЕГЭ».



Напомним, С 2015 года будет введена новая схема получения экзаменационных материалов для сдачи ЕГЭ. Теперь экзаменационные материалы не будут доставлять к месту проведения экзамена, а печатать на месте. Специалисты считают: так удастся избежать утечки информации.



Изменятся и содержательная и организационная части Единого государственного экзамена. Главные изменения коснутся экзаменов по математике и иностранным языкам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



