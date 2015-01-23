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Газета "Золотой Рог" помогла вывести на чистую воду "Примавтодор" и "Примводоканал"

23 Января 2015, 15:26 | Приморье

История с закупками приморскими госструктурами автомобилей по сомнительным схемам, о которых деловая газета "Золотой Рог" написала в своем декабрьском обзоре регионального автомобильного рынка, получила свое продолжение.

Публикацией в "Золотом Роге" заинтересовалось отделение Общероссийского народного фронта. Как сообщил сопредседатель Приморского регионального штаба ОНФ Роман ТИТКОВ, в рамках реализации проекта «За честные закупки» его организация действительно выявила факты проведения сомнительных конкурсов лизинга автомобилей для государственных нужд.

Активисты ОНФ установили, что «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» («Примавтодор») и КГУП «Приморский водоканал» объявили конкурс на приобретение в форме лизинга легковых автомобилей Lexus и Toyota Land Cruiser 200 на сумму свыше 6 и 5 миллионов рублей соответственно. При этом стоимость таких автомобилей на момент объявления конкурса по среднерыночным оценкам составляла порядка 3,5-4 миллионов рублей.

По мнению "фронтовиков", закупки товаров таким образом существенно увеличивают расходы бюджета, поскольку в законе установлен запрет на приобретение иностранных товаров категории "машиностроение" суммой свыше 3 миллионов рублей, а лизинг, в данном случае, служит лишь формой приобретения товара, призванной обходить этот запрет.

«Главным негативным аспектом указанной ситуации является то, что при подобных госзакупках затраты бюджета вырастают в разы, и это происходит в условиях кризиса, когда государственные структуры должны максимально рачительно расходовать средства. Мы намерены держать данную проблему на контроле и будем добиваться соответствующих решений от органов власти, исключающих подобные ситуации впредь», - подчеркнул Роман Титков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: toyota  Примводоканал  госзакупки  lexus  примавтодор  авто  ОНФ 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј17:25, 23.01.2015#

    зачем стесняться?!потребитель платит!овцы созданы для стрижки с них купонов.

  • Fyjybvyj17:32, 23.01.2015#

    Можно подумать, что эти всенародные барыги кого-то удивили. В этих суммах доля вышекрышующих.

  • долбоеб22:20, 23.01.2015#

    Вероятно вышестоящие их сливают. не ручными стали

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