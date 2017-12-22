Приморье стало лидером Дальнего Востока по числу выданных гектаров

Больше всего договоров на предоставление гектара в безвозмездное пользование россиянам выдали уполномоченные органы Приморья. Край стал лидером среди всех регионов Дальнего Востока по числу выданных земельных участков, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, обладателями собственного участка земли в рамках закона об одном гектаре стали более 33,7 тысяч жителей России.

«Приморский край заключил с заявителями уже 7,3 тысячи договоров – это больше, чем в любом другом регионе Дальнего Востока. И мы можем серьезно увеличить эту цифру, если все, у кого находится договор на подписании, а это финальный этап оформления заявки, – поторопятся. На данный момент сформировано и направлено гражданам более 2,3 тысячи договоров», – отметил и.о. директора департамента Александр Подольский.

Напомним, с 1 февраля 2017 года согласно инициированному Президентом России Владимиром Путиным закону каждый россиянин может взять себе бесплатный гектар на Дальнем Востоке. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать его освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

По словам главы государства, программа уже доказывает свою значимость: «люди, получив землю, не только начинают своё дело, но и, объединяясь, впервые за десятилетия основывают на Дальнем Востоке новые поселения». Владимир Путин дал Правительству РФ и регионам поручение оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры.

В Приморском крае получатели гектара могут рассчитывать примерно на 20 мер господдержки – в области развития сельского хозяйства, ведения предпринимательской деятельности, индивидуального жилищного строительства. По словам врио Губернатора края Андрея Тарасенко, в 2017 году общая сумма оказанной поддержки уже составила 2,5 миллиона рублей.

Более того, глава Приморья вышел с инициативой определить территории, на которых можно компактно располагать земельные участки, что позволит упорядочить процесс формирования поселений, а также планировать подведение объектов инфраструктуры и соцназначения.

Отметим, на прошедшей на прошлой неделе выставке «Дни Дальнего Востока в Москве» стенд Приморского края пользовался большой популярностью. Участники мероприятия подали 24 заявки на получение гектара в Приморье: три – жители Новосибирска, остальные – москвичи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.