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В новогоднюю ночь жителям Приморья циклон может преподнести сюрприз

22 Декабря 2017, 10:41 | Приморье

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай прокомментировал прогноз погоды на ближайшую неделю. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

- Борис Викторович, в Приморье отрицательна аномалия температуры воздуха сменилась на положительную. Чем это вызвано?

– Сменилось направление перемещения воздушных масс. Если раньше к нам поступала воздушная масса с холодного севере и при этом температура в нижней тропосфере была -18…-27°C, то сейчас – с более теплого запада и юго-запада с температурой -7…-12°C.

- Судя по всему, долго такая оттепель не продержится?

– Да, с прохождением над Японским морем очередного циклона и выходом его в Охотское море, а это произойдет в понедельник, 25 декабря, в нашем крае снова начнет резко холодать. Самыми холодными окажутся вторник 26 декабря и среда 27 декабря, когда температура в нижней тропосфере опустится до отметок -24…-30°C при довольно свежем ветре. Но в четверг и пятницу снова потеплеет и температуры повысятся до -9…-12°C.

- Так хочется задать вопрос о погоде в новогоднюю ночь…

– Давайте наберемся терпения, чуть подождем и продолжим наш разговор в понедельник, 25 декабря. Дело в том, что к концу следующей недели могут создаться благоприятные условия для зарождения циклона над Желтым морем, который в последствии может преподнести сюрпризы как жителям Северной и Южной Кореи, так и жителям Приморского края. В понедельник данная гипотеза может быть либо подтверждена, либо отвергнута.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: Кубай  погода  прогноз  синоптики  приморье 



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