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В новогоднюю ночь жителям Приморья циклон может преподнести сюрприз
Главный синоптик Приморского края Борис Кубай прокомментировал прогноз погоды на ближайшую неделю. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
- Борис Викторович, в Приморье отрицательна аномалия температуры воздуха сменилась на положительную. Чем это вызвано?
– Сменилось направление перемещения воздушных масс. Если раньше к нам поступала воздушная масса с холодного севере и при этом температура в нижней тропосфере была -18…-27°C, то сейчас – с более теплого запада и юго-запада с температурой -7…-12°C.
- Судя по всему, долго такая оттепель не продержится?
– Да, с прохождением над Японским морем очередного циклона и выходом его в Охотское море, а это произойдет в понедельник, 25 декабря, в нашем крае снова начнет резко холодать. Самыми холодными окажутся вторник 26 декабря и среда 27 декабря, когда температура в нижней тропосфере опустится до отметок -24…-30°C при довольно свежем ветре. Но в четверг и пятницу снова потеплеет и температуры повысятся до -9…-12°C.
- Так хочется задать вопрос о погоде в новогоднюю ночь…
– Давайте наберемся терпения, чуть подождем и продолжим наш разговор в понедельник, 25 декабря. Дело в том, что к концу следующей недели могут создаться благоприятные условия для зарождения циклона над Желтым морем, который в последствии может преподнести сюрпризы как жителям Северной и Южной Кореи, так и жителям Приморского края. В понедельник данная гипотеза может быть либо подтверждена, либо отвергнута.
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