В Приморье учатся минимизировать конфликты человека с тигром и крупными хищниками

За 2016 год в Приморье было осуществлено порядка 60 выездов на конфликтные ситуации. 11 оперативных групп охотничьего надзора ежедневно патрулируют леса, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

21-22 декабря WWF России, Центр «Амурский тигр», Департамент охотнадзора Приморского края и Комитет охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края провели семинар по минимизации конфликтов с крупными хищниками Дальнего Востока.

Это плановое мероприятие, которое проводится несколько раз в год для совершенствования квалификации специальных оперативных групп в Приморском и Хабаровском крае, которые занимаются регулированием вопросов, возникающих с дикими животными, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службах Амурского филиала WWF России и Центра "Амурский тигр".

«Разрешение конфликтных ситуацией между крупными хищниками и человеком - крайне важная и ответственная работа, направленная как на сохранение редких видов - амурского тигра, дальневосточного леопарда, так и на сохранение имущества и здоровья людей, снижение социальной напряжённости. Каждый человек здесь – специалист штучный. Он доложен обладать целым комплексом знаний и уметь применять их на практике, быть настоящим универсалом. Ведь простых ситуаций в тайге не бывает, - комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, Почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. – Поэтому с самого начала формирования оперативных групп по разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками в Приморском и Хабаровском краях мы ставили задачу не только обеспечить их специальным оборудованием, техникой, снаряжением, но и обязательного постоянного обучения и обмена опытом».

«Нам совместными усилиями с WWF России удалось ощутимо повысить качество оборудования и техники, которыми оснащаются группы по разрешению конфликтов. Это существенно сказалось на скорости их реакции на поступающие сигналы от граждан, а значит, по сути, на сохранение жизни тигров, которым своевременно оказали помощь. Кроме того, повышение качества ловушек и средств слежения позволило снизить вероятность получения травм при отловах. Разумеется, мы будем продолжать улучшать качество групп не только материально, но повышать их уровень знаний, в первую очередь в области ветеринарии, чтобы специалисты оперативных групп были способны помочь тигру независимо от сложности ранения животного. Такие семинары должны стать обычной практикой», - комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.





Александр Кожушко, ветеринар ПГСХА, провел теоретическую лекцию для инспекторов охотнадзора. Фото Павел Фоменко, WWF России.

В первый день семинара инспектора охотнадзора штудировали теорию и знакомились с работой и инфраструктурой Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в приморском селе Алексеевка. Сейчас здесь в вольере содержится тигрица Филиппа и тигр Владик. Сюда же 16 декабря из Лазовском района оперативной группой Департамента охотнадзора Приморья был доставлен осиротевший тигренок.

«Сейчас 11 оперативных групп охотничьего надзора ежедневно патрулируют леса Приморского края, из них две группы специализируются на разрешении конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками. За 2016 год было осуществлено порядка 60 выездов на конфликтные ситуации. В результате этих мероприятий изъяли из среды обитания три тигра. Данный семинар, закрепил знания специалистов в этой области – разрешении конфликтных ситуаций, - комментирует директор департамента охотничьего надзор Приморского края Дмитрий Панкратов. - Мы прослушали очень содержательные доклады научных и ветеринарных работников, специалистов по разрешению конфликтных ситуаций с большим опытом работы в этой сфере. Обменялись мнениями по усовершенствованию работы и разработки стратегии ведения данных мероприятий. Охотинспекторы попробовали самостоятельно обездвиживать животных, снимать параметры, делать клинические замеры. И все это для того, чтобы разрешать конфликтные ситуации качественно, быстро, профессионально».

Практикум по иммобилизации животных состоялся во второй день семинара, и впервые он был проведен на базе зоопарка «Садгород», в пригороде Владивостока. В этот раз для работы с инспекторами был приглашён ведущий специалист по анестезии диких животных из Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, уже не в первые раз практикум вела Ирина Короткова, заведующая Центром диагностики болезней животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии.





Павел Фоменко, WWF России: лекция из клетки со львом. Фото Василий Солкин / WWF России.





Проводимые в зоопарке плановые мероприятия по обездвижение хищников и копытных послужили, в том числе, для образования охотинспекторов оперативных групп. Фото Павел Фоменко / WWF России.

Так, была проведена иммобилизация и плановый ветеринарный осмотр льва Бонифация. Таким образом, животные в зоопарке выполнили миссию по охране диких животных в природе.

«Это был по-настоящему практический семинар, на котором инспектора групп по разрешению конфликтных ситуаций непосредственно отрабатывали навыки по иммобилизации животных. Многие моменты, которые мы не могли знать либо упускали, мы почерпнули сегодня от наших ветеринаров - что касается, например, проведения реанимации животных в экстренных случаях, применения препаратов. У нас есть хорошие охотничьи навыки, у членов группы, а навыков медицинских крайне мало, поскольку не имеем специального ветеринарного образования. И то что они показали и подсказали, очень пригодится нам в работе, - делится впечатлением участник семинара, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края Юрий Колпак, не так давно принимавший участие в отлове тигрицы Тихони в Хабаровском крае. - Скажу честно, не каждый человек хочет и может работать с конфликтными хищниками. Потому что надо не только отловить животное, но и правильно провести все медицинские мероприятия. Такой практический семинар учит человека, который это делает, не бояться медицины».

Работа по минимизации и разрешению конфликтных ситуаций между тигром и человеком проводится службами охотничьего надзора Приморского и Хабаровского краев, в том числе при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

На верхнем фото: Амурский тигр T 40F. Фотоловушка ФГБУ Земля леопарда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.