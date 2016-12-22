Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В ДВФУ изобрели уникальную технологию прогнозирования землетрясений
Новую модель краткосрочного прогнозирования сейсмических событий разработал профессор Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Семен Гордеев в соавторстве с кандидатом технических наук Викторией Волошиной. Эта уникальная в мировом масштабе технология позволяет оперативно предсказывать землетрясения и, по оценкам авторов, может с успехом применяться на островах Тихого океана, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе вуза.
Изобретатели предлагают использовать реперные (метеорологические) станции и сейсмодатчики, которые измеряют их высотную отметку и горизонтальное смещение. Сеть таких станций, размещенных в определенном порядке на обширной территории острова или материковой зоны, отслеживает смещение контролируемых отметок, что является предвестником сейсмического движения. Технология была представлена на международной научной конференции и вызвала большой интерес у японских ученых.
"Предложенная модель прогнозирования основана не на косвенных признаках сейсмических событий, а на изучении данных геофизических процессов, приводящих к землетрясениям. Подобная технология прогнозирования предлагается к использованию впервые не только в российской, но и мировой практике", — подчеркнул профессор Семен Гордеев.
Технология будет полезна для учета сейсмического фактора при выборе места строительства таких потенциально опасных объектов, как атомные электростанции. Разработанный программно-аппаратный комплекс может применяться на островах, лежащих за континентами с высокими горными массивами.
Новости тематики
- В ДВФУ изобрели уникальную технологию прогнозирования землетрясений
- В Приморье выбрали любимых педагогов
- Участники ВДЦ "Океан" представили проекты на конкурсе "Медиа будущего"
- Во Владивостоке студенты ДВФУ вместе с Владимиром Сурдиным вели "Поиски жизни и разума вне Земли"
- Во Владивостоке студенты ДВФУ впервые отпраздновали День Вегана
- Во Владивостоке состоится сражение на виртуальной арене
- Школьников Приморья приглашают посетить Артёмовский гормолокозавод
- Во Владивостоке пройдут VII Дагелевские научные чтения
- Во Владивостоке кампус ДВФУ станет площадкой для битвы молодых учёных
- Четвертый МедиаСаммит пройдет под девизом "Медиа будущего: тренды развития"
Новости раздела
- В Приморье учатся минимизировать конфликты человека с тигром и крупными хищниками
- В ДВФУ изобрели уникальную технологию прогнозирования землетрясений
- В Приморье в из-за мощного циклона задерживаются прилет и отправление самолетов
- Стало известно, где можно получить детские новогодние подарки в Приморье
- Эвакуировать бесхозный транспорт в Приморье будут еще оперативнее
- Циклон, пришедший в Приморье, может обладать разрушительной силой
- В Приморье школьные экоагентства объединились в Клуб друзей нацпарка "Бикин"
- В Приморье в 2016 году произошло 46 чрезвычайных ситуаций
- В Приморье однокомнатную квартиру в новострое можно получить в аренду всего за 16 тыс. рублей в месяц
- WWF России присоединился к Декларации международной гражданской инициативы "Зеленый Шелковый Путь"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
- Россиянам укоротят новогодние каникулы
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Россияне потянулись в банки, забирать депозиты
- Возле отделения Центробанка во Владивостоке прошла акция протеста (фото)
- Рубль резво движется к курсу 60
- Южнокорейский импичмент может стать спасением логистического проекта "Хасан - Раджин"
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету