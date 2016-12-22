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В ДВФУ изобрели уникальную технологию прогнозирования землетрясений

22 Декабря 2016, 13:54 | Приморье

Новую модель краткосрочного прогнозирования сейсмических событий разработал профессор Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Семен Гордеев в соавторстве с кандидатом технических наук Викторией Волошиной. Эта уникальная в мировом масштабе технология позволяет оперативно предсказывать землетрясения и, по оценкам авторов, может с успехом применяться на островах Тихого океана, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе вуза.

Изобретатели предлагают использовать реперные (метеорологические) станции и сейсмодатчики, которые измеряют их высотную отметку и горизонтальное смещение. Сеть таких станций, размещенных в определенном порядке на обширной территории острова или материковой зоны, отслеживает смещение контролируемых отметок, что является предвестником сейсмического движения. Технология была представлена на международной научной конференции и вызвала большой интерес у японских ученых.

"Предложенная модель прогнозирования основана не на косвенных признаках сейсмических событий, а на изучении данных геофизических процессов, приводящих к землетрясениям. Подобная технология прогнозирования предлагается к использованию впервые не только в российской, но и мировой практике", — подчеркнул профессор Семен Гордеев.

Технология будет полезна для учета сейсмического фактора при выборе места строительства таких потенциально опасных объектов, как атомные электростанции. Разработанный программно-аппаратный комплекс может применяться на островах, лежащих за континентами с высокими горными массивами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: вузы  приморье  изобретения  наука  ДВФУ  стихия  землетрясение  технологии 



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