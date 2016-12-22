В Приморье в из-за мощного циклона задерживаются прилет и отправление самолетов

Десять автобусных рейсов отменены в Приморье 22 декабря из-за мощного циклона, который принес в край снегопад, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По данным сайта Примвокзала, отменены рейсы до Славянки, Тернея, Находки и других населенных пунктов.

К 12.00 число отмененных автобусных рейсов возросло до 31, отменены автобусы в Уссурийск, Артем, Зарубино и другие.

Как сообщается на сайте Владивостокского аэропорта, задерживается отправление рейса в Шереметьево. Также опаздывают с прибытием самолеты из Внуково и Шереметьево. Местный рейс в Преображение отменен в обе стороны.

Накануне в Приморье объявили штормовое предупреждение. Из-за смещения активного циклона вблизи южного побережья Приморского края днем 22 декабря и ночью 23 декабря в южной половине края ожидается сильный снег, в южных и на юге восточных районов местами очень сильный снег, гололед и сильный ветер порывами до 25-30 метров в секунду, местами ожидается метель, снежные заносы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.