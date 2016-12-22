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Стало известно, где можно получить детские новогодние подарки в Приморье

22 Декабря 2016, 11:34 | Приморье

Родители детей, не посещающих детские сады, могут получить новогодние подарки от Губернатора, обратившись в территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации.

Как сообщили департаменте образования и науки, в Приморье закуплены новогодние подарки для 194 219 детей. На покупку сладостей для маленьких приморцев из бюджета края выделено 34 миллиона рублей.

По коробке с подарками получат все дети от  трех до семи лет включительно, учащиеся с первого по четвертый класс общеобразовательных учреждений, воспитанники краевых и государственных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья. А также дети в возрасте от трех до 18 лет, находящиеся в учреждениях социального обслуживания семей и здравоохранения края.

«Дети получат сладости от Деда Мороза на новогодних утренниках в детских садах и школах. Родители ребят, которые не посещают детский сад, могут получить подарки в территориальных отделах департамента труда и социального развития. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка», – рассказали специалисты.

Точную информацию о местах выдачи подарков можно узнать здесь. Во Владивостоке таких адресов шесть.

Отметим, более 1 200 маленьких приморцев получат губернаторские подарки на новогодней елке, которая пройдет на Приморской сцене Мариинского театра 27 декабря.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: дети  елки  приморье  дед мороз  новый год  приморская сцена мариинского театра  подарки  праздники 



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