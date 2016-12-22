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Эвакуировать бесхозный транспорт в Приморье будут еще оперативнее
Защита мест массового пребывания людей и особо важных объектов от террористических посягательств в новогодние и рождественские праздники обсуждалась на заседании антитеррористической комиссии (АТК) Приморского края, которую провел 21 декабря губернатор Владимир Миклушевский, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Участие в заседании комиссии приняли руководители региональных структур ФСБ, МВД Погрануправления ФСБ, МЧС, Федеральной службы национальной гвардии. В ходе заседания АТК представители правоохранительных органов Приморского края и руководители муниципальных образований отчитались о дополнительных мерах, которые были предприняты для предупреждения терактов.
В частности, все оперативные службы приведены в повышенную готовность, повышена интенсивность контрольно-досмотровых мероприятий на вокзалах. Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава органов власти в регионе и на местах. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции и госинспекции по безопасности дорожного движения усилят контроль за местами проведения массовых праздничных мероприятий, будут организовывать оперативную эвакуацию бесхозного автотранспорта.
«Для обеспечения охраны общественного порядка в период новогодних и рождественских праздников задействованы сотрудники полиции, нацгвардии, частные охранные организации, дружинники. Все объекты проведения крупных праздничных мероприятий будут обследованы специалистами-кинологами», – сообщило руководство УМВД по Приморскому краю.
Кроме того, в муниципалитетах края разработаны дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности.
«Все школы и детские сады городского округа оснащены системами видеонаблюдения, которые будут использованы в период подготовки и проведения праздничных массовых мероприятий – утренников, новогодних елок, балов», – отметил глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.
Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что в профилактике терроризма, в том числе в период праздников важную роль играет бдительность граждан.
«Сегодня чрезвычайно важно не только рассчитывать на деятельность спецслужб, но и самим быть максимально бдительными. Именно внимательность граждан может сыграть ключевую роль в предотвращении несчастного случая», – заявил глава Приморья.
Любой житель Приморья должны знать о простых правилах, как действовать при угрозе совершения террористического акта, либо чтобы не допустить его совершения:
– всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах;
– при обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета;
– не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле;
– если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника;
– при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками;
– случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
Более подробная информация по предупреждению терроризма здесь.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото администрации Приморского края.
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