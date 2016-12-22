Циклон, пришедший в Приморье, может обладать разрушительной силой

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в краевом департаменте гражданской защиты, 22-23 декабря в Приморье ожидается ухудшение погоды.

Уже сейчас во Владивостоке очень тяжелая обстановка на дорогах, гололедица, снегопад сопровождается порывами шквального ветра. Детям рекомендовано остаться дома, прогулом в школе этот считаться не будет.

«Днем 22 декабря и ночью 23 декабря в южной половине края ожидается сильный снег с количеством осадков 6-19 миллиметров, в южных и на юге восточных районов местами очень сильный снег с количеством осадков до 20 миллиметров и более за 12 часов и менее, а также гололедные явления. Ожидается сильный ветер 12-17 метров в секунду, на побережье порывами до 25-30 метров в секунду, местами метель, снежные заносы», – рассказали в ведомстве.

Специалисты департамента гражданской защиты Приморья и МЧС рекомендуют на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, а также на отдых, охоту и рыбалку.

Рекомендуется также без веских причин не выезжать на личном автотранспорте, чтобы не подвергать себя ненужному риску и не мешать работе по очистке дорог – следует быть внимательнее за рулем и не оставлять транспортные средства на проезжей части. Пешеходам также важно быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения.

В случае ухудшения обстановки, связанной с прохождением циклона, жителям края необходимо сообщать по телефонам: 8 (423) 221-02-11, 8 (423) 221-02-12, 101 или 112.

Также любителей подлёдной рыбалки следует обратить внимание на то, что в результате под воздействием сильного ветра лёд будет разрушаться и выноситься в открытое море.

«Выход на лед в настоящее время опасен, а выезд на лед транспортных средств запрещён», – подчеркнули специалисты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.