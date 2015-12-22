Пеня после 31-го дня просрочки оплаты за электроэнергию заставит неплательщиков плакать

С 5 декабря вступили в силу изменения в Федеральный закон №307 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», которые существенным образом ужесточают ответственность в отношении всех категорий потребителей, не оплачивающих потребленную электроэнергию. Принятые нормы также направлены на противодействие хищениям, введены дополнительные правовые гарантии для поставщиков ресурсов. Долги потребителей в зоне деятельности ПАО «ДЭК» уже достигли 6,2 млрд рублей. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Основные положения закона касаются увеличения пеней и штрафов за просрочку платежей. Так, с 1 января 2016 года для населения с 31-го по 90-й день просрочки размер пени составит 1/300, а после 91-го дня просрочки - 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Такой же порядок расчета неустойки установлен для ТСЖ, ЖК и ЖСК.

Еще жестче условия для управляющих компаний, тепло- и водоснабжающих предприятий. С нового года начисление пени предусмотрено уже с 1-го дня просрочки платежа. При задержке выплат с 1-го по 60-й день ее размер составит 1/300, с 61-го по 90-й день - 1/170, а с 91-го дня - 1/130 ставки рефинансирования.

Для остальных категорий потребителей размер неустойки будет начисляться по-новому уже с 5 декабря 2015 г. и составит 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Таким образом, размер штрафных санкций за просрочку платежей увеличится вдвое, практически сравнявшись со средней процентной ставкой потребительских кредитов в банках Дальнего Востока.

Некоторые потребители пользуются своим социальным статусом и несвоевременно оплачивают потребленную электроэнергию, чувствуя свою безнаказанность. Правительство РФ, понимая важность данной проблемы, утвердило ряд положений, направленных на минимизацию последствий неоплаты за электроэнергию такими потребителями. Нововведения обязывают так называемых «неотключаемых» абонентов предоставлять в адрес поставщика государственные, муниципальные или безотзывные банковские гарантии, подтверждающие обязательства по оплате энергоресурсов.

Кроме того, вводится ответственность за воспрепятствование со стороны предприятий-должников введению ограничений или за невыполнение требований о самоограничении. Усилена ответственность за безучетное и бездоговорное потребление, за самовольное подключение к электрическим сетям.

«Энергетика Дальнего Востока недополучает огромный объем средств – на топливо, на ремонтные программы, модернизацию энергооборудования. Своевременное поступление денежных средств - залог стабильной работы генерирующих объектов и электросетевого комплекса. Ужесточение мер к неплательщикам необходимо. Каждый отдельный потребитель должен точно осознавать степень ответственности за свет и тепло в доме, за функционирование отраслей экономики. Закон обещает стать хорошим инструментом по сокращению списка традиционных неплательщиков и минимизации рисков, связанных с неоплатой энергоресурсов», - прокомментировал директор по работе на розничном рынке электроэнергии ПАО «ДЭК» Юрий ИГНАТОВ.

Игорь МИХАЙЛОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.