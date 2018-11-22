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Все школы Приморья с 1 декабря подключат к высокоскоростному интернету
Данное решение принято по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко
Приморский филиал «Ростелеком» в тестовом режиме с 1 декабря 2018 года подключит 571 школу края к высокоскоростному интернету, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на официальный сайт врио губернатора Олега Кожемяко.
С просьбой помочь наладить интернет в учреждениях образования к Олегу Кожемяко обратились жители края. Врио губернатора провёл соответствующие переговоры с руководством регионального филиала «Ростелекома». По итогам решено организовать эту работу уже с 1 декабря.
Как сообщили в краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций, подключение всех школ к высокоскоростным каналам связи позволит не только значительно улучшить качество приема сигнала, но и сократить расходы на 50%.
«Будет применён единый плоский тариф – 6 490 рублей. Раньше школы в отдаленных поселках платили за интернет гораздо больше. Образовательные учреждения будут обеспечены качественным доступом к сети интернет и контент-фильтрацией он-лайн ресурсов через единый магистральный канал», – пояснили в ведомстве, добавив, что оплачивать услугу будут из муниципальных бюджетов.
Для учеников и учителей также будут установлены точки доступа Wi-Fi.
«Сначала – по одной на школу. Для обеспечения безопасности, регистрация в сети Wi-Fi будет возможна только через портал Госуслуг. Помимо этого, учителя смогут беспрепятственно пользоваться “Электронным дневником” и системой «Контингент», – добавили в департаменте. Отмечено, что скорость канала в каждую школу будет максимально возможной – до 100 мегабит в секунду.
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