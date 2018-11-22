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Речке Амба в Приморье чуть не пришла амба
Росрыболовство подтвердило выявленные нарушения в бассейне реки Амба
Приморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству подтвердило информацию активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта о нарушениях в бассейне реки Амба, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«В рамках мониторинга исполнения «майского указа» президента наши активисты установили, что в бассейне реки Амба, протекающей по территории Хасанского района Приморского края, проводятся работы, создающие прямую угрозу сохранению биоразнообразия в пределах указанного водного объекта и опасность для экологии крупного района. Собрав всю необходимую информацию, мы направили мотивированное обращение в органы прокуратуры, которая и дала поручение территориальным управлениям Росрыболовства и Росприроднадзора на проведение проверки по данным фактам», – отметилчлен регионального штаба ОНФ Юрий Логинов.
В региональном штабе ОНФ сообщили, что жители села Занадворовка Барабашского сельского поселения Хасанского района рассказали общественникам, что на берегу реки Амба на территории бывшей воинской части, ныне заброшенной, предприниматели организовали пилораму по разделке заготовленной древесины.
«В указанном районе расположена особо охраняемая природная территория «Земля леопарда», и создается угроза той флоре и фауне, которую необходимо сохранять в соответствии с данным режимом. Кроме того, местные жители жалуются на то, что ниже по течению реки ведется обработка сельскохозяйственных угодий, при которой проводится активное использование химикатов, которые попадают на окружающие деревья и кустарники, а также в реку, что также приводит к нанесению ущерба живой природе. Естественно, такие действия должны быть пресечены как можно оперативнее, чего мы и добиваемся», – подчеркнул Логинов.
По результатам проводимой контролирующими ведомствами проверок факты, на которые указали общественники, полностью подтвердились. В частности, по установленным фактам загрязнения реки Амба ядохимикатами проводится административное расследование. Установлено, что в водоохранной зоне реки, составляющей 200 м, распаханы и используются поля сельскохозяйственного назначения, то есть сельскохозяйственная деятельность осуществляется в пределах защитной полосы, что запрещено природоохранным законодательством. В настоящее время к установлению лиц, осуществляющих незаконную хозяйственную деятельность, привлечены органы внутренних дел. Активисты ОНФ держат вопрос на контроле.
«В настоящее время мы следим за указанной ситуацией. Необходимо как можно скорее добиться нормализации обстановки в Хасанском районе и обеспечить сохранение уникальной флоры и фауны. В рамках мероприятий по общественному контролю мы проконтролируем действия властей по привлечению виновных к ответственности и обеспечению нормального состояния бассейна реки Амба и прилегающих участков леса, которые относятся к особо охраняемым природным территориям», – отметил Логинов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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