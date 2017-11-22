Завтра во Владивостоке станет холоднее на 3–5 градусов

Осадков не ожидается, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Завтра, 23 ноября, погоду Приморья будет определять тыловая часть циклона, который переместится в Охотское море. Ночью местами сохранится небольшой, на северо-востоке умеренный снег, на побережье сильный ветер. Температурный фон существенно не изменится, на большей части температура воздуха останется в пределах −4…−12 °C, при прояснениях воздух выхолодится до −20 °C. Днем вторгнется холодная воздушная масса с севера, и фон дневных температур понизится. Столбики термометров покажут +1…−13 °C.

В ближайшие сутки во Владивостоке без осадков, температурный фон понизится на 3–5 градусов: ночью −5…−7 °C, днем −2…−4 °C.

Фото - Примпогода.ру