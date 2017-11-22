Катера и яхты потянулись на берег

В середине ноября в Приморском крае закрылась навигация маломерных судов

Традиционно осенью в Приморском крае закрывается сезон навигации маломерных судов. Обычно это происходит в конце октября, однако в этом году он продлился на 10 дней дольше. О закрытии сезона распоряжение подписал врио губернатора края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По данным ГИМС, на учете у них состоит 37 тыс. маломерных судов. В этом году было зарегистрировано 1,9 тыс. судов и проведено 3 тыс. освидетельствований. Сотрудниками инспекции было выдано около 1,5 тыс. прав на управление маломерными судами.

«За этот навигационный период значимых происшествий с маломерными судами допущено не было. Встречались случаи посадки судов на мель и отказ двигателя. Однако в этом сезоне не было зарегистрировано ни одного случая гибели маломерного судна», - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю Леонид МАКОВЕЦКИЙ.

По его словам, за весь летний период на водных объектах края произошло 66 происшествий, в прошлом году их было на четыре больше. Во время пляжного сезона погибло 49 человек, спасти удалось 65. Все несчастные случаи произошли в необорудованных местах водной акватории: на карьерах, на реках, там, где категорически не рекомендовано купаться. Более 40% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Подводя итоги этого года, хочется отметить, что в разы увеличилось количество мероприятий на воде: это различные яхтенные гонки, международные соревнования на гидроциклах, заплывы через Амурский залив и пролив Босфор Восточный, между островами Русский и Попова. Всего в Приморье прошло 12 заплывов. Мы предполагаем, что в следующем году количество таких мероприятий увеличится», - отметил главный инспектор по маломерным судам Приморья.

Между тем закрытие навигации многих владельцев озадачивает вопросом, где именно оставить на зиму катер или яхту. По словам менеджера компании «Морские путешествия» Александра ЮРКИНА, владельцы плавсредств в основном выбирают три места для хранения: Владивосток, Республику Корея и Японию, которая в последнее время стала набирать популярность.

«Место хранения лодки зависит от ее размера, флага, цены вопроса и пожеланий хозяина. Если в Корее за последнее время стало хранить в разы дороже, то теперь владельцы оставляют их в Приморье или идут в Японию. В каждом из этих вариантов есть свои плюсы и минусы», - отметил Александр Юркин.

Так, в Японии катера и яхты оставляют только на зимовку. Подобрать яхт-клуб можно через интернет. Обычно россияне оставляют свои плавсредства во внутреннем Японском море, по словам Александра, там безопасней, так как нет больших волн и менее бушующее море во время прохождения тайфунов и циклонов. Кроме этого, зима в Японии теплее, чем в России: нет такого резкого перепада температур, что более благоприятно сказывается на корпусном пластике. Другой вопрос - ценовой: в Стране восходящего солнца дешевле, чем в Республике Корея, однако дороже, чем в России. Плюс к расходам надо будет добавить перелет команды туда и обратно, а если катер моторный, то и стоимость горючего.

В Республике Корее обычно катера и яхты оставляют в городе Пусан. За последнее время цена там сильно выросла, однако можно найти и любой другой яхт-клуб, где стоимость хранения может быть значительно меньше, чем в этом городе. Плюсов в Корее больше, чем в Японии. Так, осенью и весной там проходят парусные регаты, в которых можно принять участие.

Отметим, что, оставляя лодку в Корее, владелец может принять участие в двух регатах, плавсредство зимует в тепле, но дороже, чем на родине.

Во Владивостоке хранят катера и яхты в различных местах. Для начала многие владельцы прикупили себе для этого гаражи или оставляют их на своих земельных участках (если живут в частном доме или коттедже). Кроме этого во Владивостоке есть немалый выбор яхтенных стоянок, в настоящее время их больше десяти. Находятся они в разных районах вдоль Амурского залива, в бухте Улисс, на острове Русский. Цена зависит от политики яхт-клуба, в среднем по городу она примерно одинаковая. Однако в большинстве клубов сумма рассчитывается с учетом размеров самой яхты или катера.

«У каждого клуба свой подход в ценах, примерно на каждые 10 футов – 10 тыс. рублей в месяц. То есть, если яхта или катер размером в 35 футов, то и ежемесячная плата будет около 35 тыс. рублей. Зимой обычно берется в два раза меньше, так как яхт-клубы хотят сохранить клиента, а те, в свою очередь, место», - рассказывает о ценах менеджер компании «Морские путешествия».

Добавим, что уже сейчас многие владельцы катеров и яхт стали оставлять свои лодки в России, а раньше ходили в Корею. По мнению Александра, яхту или катер до 50 футов целесообразней оставить здесь. Такой размер можно назвать переходным от маленьких до средних, поднять такие плавсредства на берег можно и во Владивостоке, а вот для катеров побольше уже придется заказывать кран помощнее, соответственно вырастет и сумма.

Иван КРЫШАН.