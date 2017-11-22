Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Катера и яхты потянулись на берег
В середине ноября в Приморском крае закрылась навигация маломерных судов
Традиционно осенью в Приморском крае закрывается сезон навигации маломерных судов. Обычно это происходит в конце октября, однако в этом году он продлился на 10 дней дольше. О закрытии сезона распоряжение подписал врио губернатора края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По данным ГИМС, на учете у них состоит 37 тыс. маломерных судов. В этом году было зарегистрировано 1,9 тыс. судов и проведено 3 тыс. освидетельствований. Сотрудниками инспекции было выдано около 1,5 тыс. прав на управление маломерными судами.
«За этот навигационный период значимых происшествий с маломерными судами допущено не было. Встречались случаи посадки судов на мель и отказ двигателя. Однако в этом сезоне не было зарегистрировано ни одного случая гибели маломерного судна», - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю Леонид МАКОВЕЦКИЙ.
По его словам, за весь летний период на водных объектах края произошло 66 происшествий, в прошлом году их было на четыре больше. Во время пляжного сезона погибло 49 человек, спасти удалось 65. Все несчастные случаи произошли в необорудованных местах водной акватории: на карьерах, на реках, там, где категорически не рекомендовано купаться. Более 40% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.
«Подводя итоги этого года, хочется отметить, что в разы увеличилось количество мероприятий на воде: это различные яхтенные гонки, международные соревнования на гидроциклах, заплывы через Амурский залив и пролив Босфор Восточный, между островами Русский и Попова. Всего в Приморье прошло 12 заплывов. Мы предполагаем, что в следующем году количество таких мероприятий увеличится», - отметил главный инспектор по маломерным судам Приморья.
Между тем закрытие навигации многих владельцев озадачивает вопросом, где именно оставить на зиму катер или яхту. По словам менеджера компании «Морские путешествия» Александра ЮРКИНА, владельцы плавсредств в основном выбирают три места для хранения: Владивосток, Республику Корея и Японию, которая в последнее время стала набирать популярность.
«Место хранения лодки зависит от ее размера, флага, цены вопроса и пожеланий хозяина. Если в Корее за последнее время стало хранить в разы дороже, то теперь владельцы оставляют их в Приморье или идут в Японию. В каждом из этих вариантов есть свои плюсы и минусы», - отметил Александр Юркин.
Так, в Японии катера и яхты оставляют только на зимовку. Подобрать яхт-клуб можно через интернет. Обычно россияне оставляют свои плавсредства во внутреннем Японском море, по словам Александра, там безопасней, так как нет больших волн и менее бушующее море во время прохождения тайфунов и циклонов. Кроме этого, зима в Японии теплее, чем в России: нет такого резкого перепада температур, что более благоприятно сказывается на корпусном пластике. Другой вопрос - ценовой: в Стране восходящего солнца дешевле, чем в Республике Корея, однако дороже, чем в России. Плюс к расходам надо будет добавить перелет команды туда и обратно, а если катер моторный, то и стоимость горючего.
В Республике Корее обычно катера и яхты оставляют в городе Пусан. За последнее время цена там сильно выросла, однако можно найти и любой другой яхт-клуб, где стоимость хранения может быть значительно меньше, чем в этом городе. Плюсов в Корее больше, чем в Японии. Так, осенью и весной там проходят парусные регаты, в которых можно принять участие.
Отметим, что, оставляя лодку в Корее, владелец может принять участие в двух регатах, плавсредство зимует в тепле, но дороже, чем на родине.
Во Владивостоке хранят катера и яхты в различных местах. Для начала многие владельцы прикупили себе для этого гаражи или оставляют их на своих земельных участках (если живут в частном доме или коттедже). Кроме этого во Владивостоке есть немалый выбор яхтенных стоянок, в настоящее время их больше десяти. Находятся они в разных районах вдоль Амурского залива, в бухте Улисс, на острове Русский. Цена зависит от политики яхт-клуба, в среднем по городу она примерно одинаковая. Однако в большинстве клубов сумма рассчитывается с учетом размеров самой яхты или катера.
«У каждого клуба свой подход в ценах, примерно на каждые 10 футов – 10 тыс. рублей в месяц. То есть, если яхта или катер размером в 35 футов, то и ежемесячная плата будет около 35 тыс. рублей. Зимой обычно берется в два раза меньше, так как яхт-клубы хотят сохранить клиента, а те, в свою очередь, место», - рассказывает о ценах менеджер компании «Морские путешествия».
Добавим, что уже сейчас многие владельцы катеров и яхт стали оставлять свои лодки в России, а раньше ходили в Корею. По мнению Александра, яхту или катер до 50 футов целесообразней оставить здесь. Такой размер можно назвать переходным от маленьких до средних, поднять такие плавсредства на берег можно и во Владивостоке, а вот для катеров побольше уже придется заказывать кран помощнее, соответственно вырастет и сумма.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Катера и яхты потянулись на берег
- Справок нет, но вы держитесь
- Правительство рассмотрит возможность субсидирования полетов из Владивостока в Москву
- Жителей Владивостока просят воздержаться от поездок на Русский
- Водителей поделят на опытных и возрастных
- В Приморье возобновляют дачные маршруты
- Жители Приморья обязаны самостоятельно определять возможность пользования воздушным транспортом
- В МВД России предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
- В троллейбусном депо Владивостока пополнение
- Расписание пригородных электропоездов в Приморье с 31 декабря по 8 января
Новости раздела
- Катера и яхты потянулись на берег
- Завтра во Владивостоке станет холоднее на 3–5 градусов
- Не попасть в сети
- Митинг: правила и обязанности
- Осторожно, фальшивка!
- Рыбалка без опасности
- Во Владивостоке завтра потеплеет, на дорогах начнет таять снег
- Главный синоптик Приморья: "Я очень удивился явной неготовности города к выпадению даже умеренного снега"
- Владивосток принимает эстафету фестиваля "Вместе медиа"
- Циклон принесет в Приморье метель
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Самая опасная новая ловушка ГИБДД
- В России придумали новый неожиданный налог
- Приморье все-таки потеряло одну из крупнейших компаний региона
- В Приморье громкие проекты громко лопаются
- Бывший глава Владивостока не теряет надежды вернуть утраченное влияние
- "Луч-Энергия" проиграл в Санкт-Петербурге, ведя в счете 2:0
- Какие мегамосты еще ждать Дальнему Востоку
- В Приморском крае появится еще один угольный порт
- В Хабаровске стартует традиционный конкурс ледовых скульптур "Амурский хрусталь"
- Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Приамурья в хранении агрохимикатов