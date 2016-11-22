Капремонт в Приморье с 1 января резко подорожает

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения на 2017 - 2019 годы составит 7,10 руб./кв. м в месяц, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Таким образом тариф увеличится на 53 копейки. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 года.

По данным Фонда ремонта многоквартирных домов Приморского края, во Владивостоке в 2016 году запланировано отремонтировать 260 многоквартирных домов. Всего по Приморью в плане на этот год около 400 домов.

По данным опроса, проведенного сервисом «Отключение воды и света на VL.ru», 74% собственников квартир во Владивостоке оплачивают регулярно квитанции за капремонт. Еще 5 % делают отчисления периодически, 21 % - не платит совсем.

Напомним, что с 1 июля бюджет Приморья компенсирует расходы на капремонт собственникам жилья старше 70 лет. Соответствующие изменения были приняты в апреле 2016 года. Речь в документе идет об одиноко проживающих неработающих пенсионерах старше 70 и 80 лет, являющихся собственниками жилья. Для граждан, достигнувших 70 лет, компенсация расходов за капитальный ремонт будет предоставляться в размере 50%, а для тех, кому за 80 – в размере 100%.

В региональную программу капитального ремонта подлежат все многоквартирные дома на территории Приморского края. Исключение - только здания, признанные аварийными и подлежащие сносу. Собственникам многоквартирных 12 163 домов Приморья начали начислять оплату капремонта с 1 октября 2014 года. Ежемесячно платить по счету собственникам предстоит в течение 29 лет — до 2043 года — пока работает программа капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.