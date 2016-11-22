Экология в Приморье помолодела

Одним из ярких событий в «зеленом» календаре уходящего 2016 года стал Международный молодежный экологический симпозиум, младший брат традиционного экологического форума «Природа без границ». Международный молодежный экологический симпозиум, посвященный сохранению биологического разнообразия и проходивший на площадке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса во Владивостоке, действительно, стал важным событием в экологической истории Приморья, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Впервые глобальные проблемы защиты окружающей среды в Северо-Восточной Азии наравне с признанными учеными и экологами, отдавшими делу сохранения биоразнообразия не один десяток лет, обсуждали те, от кого, в буквальном смысле слова, зависит будущее региона, а в принципе, и будущее всей планеты. Примечательно, что многие выступления подрастающих экологов из России, Китая, Южной Кореи и Японии стали откровением для их старших товарищей, тем самым «новым взглядом», которого зачастую так не хватает взрослым.

Лестной оценки специалистов, например, удостоился доклад шестиклассницы из Находки Дарьи ПЕРЕХОЖЕВОЙ, посвященный уникальным природным источникам здоровья – морским ежам: по словам юного эколога, эти колючие обитатели океанских глубин содержат вещества, способные в будущем войти в состав жизненно необходимых медикаментов, в том числе и антибиотиков. Яркое слово в защиту исчезающих земноводных сказала школьница из Хабаровского края Анастасия СЕРДЮКОВА. По словам юного эколога, эти животные нуждаются в особой заботе, поскольку истребляют насекомых-вредителей.

Своим беспокойством за судьбу местных чаек с участниками симпозиума поделились ученики разных школ и районов Китая, а восстановление леса после пожаров волнует школьников из Кореи. По словам юных экологов одной из провинций Южной Кореи, находящейся в демилитаризованной зоне, в 2016 году здесь в огне погибли редкие виды растений и животных. С целью сохранения особых представителей флоры и фауны, характерных только для данной территории, некоторые из них содержатся в специальных реабилитационных центрах. В свою очередь, школьники высаживают саженцы и рассказывают маленьким детям о том, как важно сохранить природу для последующих поколений.

А вот японские школьники из префектуры Тояма решили далеко от своего учебного заведения не отходить. По словам подростков, природные условия, которые можно наблюдать из окон учебных классов, вполне подходят для масштабных научных исследований и большой просветительской работы.

– Участников этого форума отличает тонкая и живая реакция на экологические проблемы. Тема экологии вызывает у них незамедлительный отклик и желание изменить мир к лучшему. Такое отношение определяет будущее лицо Северо-Восточной Азии, - отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр КОРШЕНКО.

В свою очередь, куратор иностранных делегаций Нагасаки ЮИЧИ (Япония) обратил внимание на то, что участники симпозиума смогут приобрести опыт в природоохранной деятельности, понять экологические проблемы и найти новых друзей, а в будущем и соратников в деле сохранения биоразнообразия региона.

- Северо-Восточная Азия сейчас переживает поразительное экономическое развитие, вместе с тем существуют и такие проблемы, как потепление климата, опустынивание, увеличение морского мусора, поэтому жители четырех стран должны развивать трансграничное сотрудничество для того, чтобы обеспечивать охрану природы, - подчеркнул Нагасаки Юичи.

О важности обмена опытом и укрепления сотрудничества между странами Северо-Восточной Азии и России сказал и начальник отдела стратегического развития, инвестиционной деятельности и бюджетного процесса департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Юрий ТАРАСЕНКО. По его мнению, важность симпозиума заключается еще и в том, что иностранные участники получили возможность открыть для себя Россию через Приморский край.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.