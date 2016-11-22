Бизнес-гороскоп: Девам звезды сулят отличный шопинг

Бизнес-гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

ОВЕН. В начале недели вероятны денежные поступления. Особенно удачной в финансовом плане может оказаться среда. Но не расслабляйтесь: если вы не проявите должную аккуратность при обращении с документами, то ваш бюджет даст трещину. В субботу лучше не хвастаться и воздержаться от рассказов о своих финансовых достижениях.

ТЕЛЕЦ. Пока финансовое положение вполне стабильно. Но обратите внимание на ваши большие запросы. Необдуманность в тратах может привести к тому, что к концу недели денежный ресурс истощится. Постарайтесь не допускать такой ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет много работы, но она будет интересной и прибыльной. И позволит вам общаться с яркими, талантливыми, неординарными людьми, что тоже станет дополнительным бонусом. Так что можете не жалеть денег для себя и своих близких, еще заработаете.

РАК. Неделя стабильна в финансовом плане. Возможна новая работа или периодический дополнительный заработок. Вторник и четверг - благоприятные дни для оформления договоров и сделок. Пятница удачна для покупок и приобретений. В выходные вам сделают ценный подарок.

ЛЕВ. Вероятно неожиданное улучшение финансового положения. Будет своевременным изменение интерьера вашего дома, покупка автомобиля или недвижимости. Только постарайтесь не залезать для этого в кредиты.

ДЕВА. Во вторник удачно пройдут деловые встречи и подписание договоров и контрактов. В четверг окажутся удачными покупки и приобретения. В пятницу вас может порадовать новая финансовая информация. В субботу возможны денежные поступления.

ВЕСЫ. Наступающая неделя благоприятна для профессионального роста и начала новых проектов. В понедельник возможны перспективные договоренности с прицелом на будущее, и даже получение неожиданной прибыли. В пятницу будьте осторожны, так как вероятны весьма нелепые финансовые потери.

СКОРПИОН. Ваши дела в финансовой области разворачиваются с весьма заметным успехом. Вы сможете проявить свои лучшие деловые качества и реализовать творческие идеи. В четверг ожидайте крупные денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не рекомендуется играть с деньгами, они не простят легкомысленного отношения. Среда - благоприятный день для деловых встреч и решения финансовых вопросов. В воскресенье, возможно, вас ожидает вознаграждение за труды.

КОЗЕРОГ. Вероятны значительные затраты на благоустройство дома или обучение детей. Сдачу всевозможных документов финансового характера, будь то бухгалтерские отчеты или бизнес-план, стоит назначить на четверг. Суббота - не самый удачный день для совершения покупок, особенно крупных.

ВОДОЛЕЙ. Неделя финансово стабильна, без особых спадов и подъемов. В среду вероятно небольшое вознаграждение, которое придется весьма кстати: в эти дни у вас может появиться дополнительная статья расходов - на приобретение подарков. Постарайтесь в воскресенье не тратить слишком много.

РЫБЫ. Постарайтесь наладить прочные контакты с новыми деловыми партнерами, так как в будущем они могут принести существенные доходы. Похожая ситуация вероятна и на уровне взаимоотношений работник - работодатель, среди тех, с кем вы познакомитесь на этой неделе, могут оказаться полезные люди. В воскресенье хорошенько отдохните, не берите работу домой.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.