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Бизнес-гороскоп: Девам звезды сулят отличный шопинг
Бизнес-гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября
ОВЕН. В начале недели вероятны денежные поступления. Особенно удачной в финансовом плане может оказаться среда. Но не расслабляйтесь: если вы не проявите должную аккуратность при обращении с документами, то ваш бюджет даст трещину. В субботу лучше не хвастаться и воздержаться от рассказов о своих финансовых достижениях.
ТЕЛЕЦ. Пока финансовое положение вполне стабильно. Но обратите внимание на ваши большие запросы. Необдуманность в тратах может привести к тому, что к концу недели денежный ресурс истощится. Постарайтесь не допускать такой ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет много работы, но она будет интересной и прибыльной. И позволит вам общаться с яркими, талантливыми, неординарными людьми, что тоже станет дополнительным бонусом. Так что можете не жалеть денег для себя и своих близких, еще заработаете.
РАК. Неделя стабильна в финансовом плане. Возможна новая работа или периодический дополнительный заработок. Вторник и четверг - благоприятные дни для оформления договоров и сделок. Пятница удачна для покупок и приобретений. В выходные вам сделают ценный подарок.
ЛЕВ. Вероятно неожиданное улучшение финансового положения. Будет своевременным изменение интерьера вашего дома, покупка автомобиля или недвижимости. Только постарайтесь не залезать для этого в кредиты.
ДЕВА. Во вторник удачно пройдут деловые встречи и подписание договоров и контрактов. В четверг окажутся удачными покупки и приобретения. В пятницу вас может порадовать новая финансовая информация. В субботу возможны денежные поступления.
ВЕСЫ. Наступающая неделя благоприятна для профессионального роста и начала новых проектов. В понедельник возможны перспективные договоренности с прицелом на будущее, и даже получение неожиданной прибыли. В пятницу будьте осторожны, так как вероятны весьма нелепые финансовые потери.
СКОРПИОН. Ваши дела в финансовой области разворачиваются с весьма заметным успехом. Вы сможете проявить свои лучшие деловые качества и реализовать творческие идеи. В четверг ожидайте крупные денежные поступления.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не рекомендуется играть с деньгами, они не простят легкомысленного отношения. Среда - благоприятный день для деловых встреч и решения финансовых вопросов. В воскресенье, возможно, вас ожидает вознаграждение за труды.
КОЗЕРОГ. Вероятны значительные затраты на благоустройство дома или обучение детей. Сдачу всевозможных документов финансового характера, будь то бухгалтерские отчеты или бизнес-план, стоит назначить на четверг. Суббота - не самый удачный день для совершения покупок, особенно крупных.
ВОДОЛЕЙ. Неделя финансово стабильна, без особых спадов и подъемов. В среду вероятно небольшое вознаграждение, которое придется весьма кстати: в эти дни у вас может появиться дополнительная статья расходов - на приобретение подарков. Постарайтесь в воскресенье не тратить слишком много.
РЫБЫ. Постарайтесь наладить прочные контакты с новыми деловыми партнерами, так как в будущем они могут принести существенные доходы. Похожая ситуация вероятна и на уровне взаимоотношений работник - работодатель, среди тех, с кем вы познакомитесь на этой неделе, могут оказаться полезные люди. В воскресенье хорошенько отдохните, не берите работу домой.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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