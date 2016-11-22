Без стратегии нет развития

Председатель думы города Владивостока Елена Новицкая: Стратегический менеджмент – путь к развитию и процветанию организации

Елена НОВИЦКАЯ - персона, значимая не только в политической жизни Владивостока. Высоко ценят ее и в медицинском сообществе приморской столицы. Проработав главным врачом КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» в течение семи лет, Елена Новицкая смогла организовать работу таким образом, что это медицинское учреждение, где применяются современные научные подходы в диагностике и лечении заболеваний, считается одним из лучших в Приморье, , пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Став председателем Думы города Владивостока в 2012 году, она постоянно повышает свою квалификацию, совершенствует знания в организации деятельности предприятий. И сегодня своим опытом и знаниями Елена Новицкая делится с коллегами - лекции, которые она читает в Тихоокеанском государственном медицинском университете, пользуются большой популярностью среди руководителей медицинских учреждений краевого центра.

- Елена Валерьевна, Вы постоянно учитесь, повышаете свою квалификацию: в 2005 году получили дополнительное образование по организации здравоохранения, позднее были курсы «Экономика в здравоохранении», обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства, дополнительное образование по специальности «Мастер делового администрирования» ДВФУ... Вы обладаете массой знаний в области стратегического менеджмента, в том числе и практических. Каковы темы Ваших лекций?

- Основная тема лекций - организация деятельности учреждения, стратегический менеджмент. Эта область меня всегда интересовала, поэтому я использовала любую возможность для того, чтобы расширить и углубить свои знания в анализе деятельности предприятия. Именно это меня привело когда-то в ДВИСТ, который позднее стал Тихоокеанским государственным экономическим университетом, где я закончила курсы «Экономика в здравоохранении». Это позволило мне посмотреть на систему организации медицинской помощи и систему аудита медицинского учреждения по-новому. Позже прошла обучение по Президентской программе по подготовке управленческих кадров для предприятий народного хозяйства в течение 2009-2010 годов. Именно в период обучения были получены первые навыки стратегического управления. Следующий этап - дополнительное образование по специальности «Мастер делового администрирования», полученное в Дальневосточном федеральном университете, закрепило эти знания и дало возможность организовать управленческий процесс в третьем родильном доме на основе знаний стратегического менеджмента. После того, как я возглавила Думу города Владивостока, окончила магистратуру по экономике в области государственных и муниципальных финансов и в течение двух лет - с 2014 по 2016 годы - получила дополнительное образование по специальности «Мастер публичного администрирования» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Такой комплекс образовательных программ дал мне возможность получить глубокое представление о стратегическом управлении, в которое входит не только стратегическое планирование, но и организация, мотивация, контроль деятельности, прогнозирование, управление проектами, разработка планов мероприятия по нивелированию рисков… Это такая многогранная и объемная работа, которая должна проводиться на основе научных знаний в каждом учреждении: медицинском, образовательном, спортивном, производственном - такая же система знаний используется при стратегическом управлении городами, на основе которой строится экономика ведущих стран мира. Сегодня мы рассматриваем стратегию развития города Владивостока и хотим видеть от ее разработчиков те цели и те основные направления развития города Владивостока, которые будут укладываться в основные направления приоритетных сфер развития мегаполисов. Я говорю о современной тенденции развития городов, которые рассматриваются не просто как место пребывания жителей в свободное время, а как место комфортной, удобной, безопасной и экологически чистой среды для жизни, создания семьи и воспитания детей, реализации своих творческих способностей. Эти тенденции мы хотим видеть и в Стратегии развития города Владивостока.

- Елена Валерьевна, что лично для Вас значат лекции по стратегическому менеджменту, которые Вы читаете?

- Когда меня пригласили поделиться своими знаниями на кафедру Общественного здоровья и организации здравоохранения Тихоокеанского государственного медицинского университета, я приняла это предложение. Во-первых, это общение со своими коллегами, во-вторых, это то, чем я всегда занималась. Я имею в виду помощь людям, передачу своих профессиональных знаний другим, в данном случае - тем руководителям медицинских организаций, которые заинтересованы в повышении своей квалификации, в развитии и процветании своего учреждения. Поэтому мои лекции предназначены для организаторов здравоохранения. Речь идет не только о главных врачах, но и о их заместителях, заведующих отделениями, руководителях подразделений, филиалов, государственных и частных клиник. Также на лекции приходят студенты и ординаторы медицинского университета - те, кому интересна организация здравоохранения и кто выбрал для себя это направление как повышение своей квалификации.

Очень важно, когда коллеги изучают опыт друг друга, делятся своими наработками и проектами. Задача в том, чтобы специалисты на таких семинарских занятиях сами принимали решения, получали знания, основываясь на примерах из медицины. Для меня эти лекции - тоже повышение своей квалификации и расширение собственных знаний, потому что когда я готовлюсь к таким семинарским занятиям, то поднимаю научную и медицинскую литературу, слушаю вебинары, читаю научные труды, поднимаю записи своих лекций, готовлю презентации, с которыми выхожу к аудитории, для меня это тоже колоссальный опыт. Это и большая ответственность, ведь слушатели моих лекций - люди с высшим образованием, огромным стажем работы в медицине, руководители лечебных учреждений.

- Вы большое внимание уделяете организации управленческого процесса, стратегическому менеджменту. Насколько, на Ваш взгляд, это сегодня важно и необходимо?

- Мы говорим о том, что такое миссия организации, насколько важно и необходимо стратегическое планирование. Кроме того, рассматриваем с коллегами возможные варианты миссии каждого конкретного учреждения. И самое главное - руководители сами определяют, каких показателей и каким образом они достигнут через пять - десять лет.

Задача - научить руководителей формировать план, дорожную карту, как сегодня часто говорят, по которому они будут двигаться к своей цели, к развитию и процветанию своего учреждения.

Буквально на первом занятии пришлось столкнуться с тем, что некоторые руководители считают, что стратегический план учреждения можно написать только тогда, когда есть деньги, а его развитие напрямую зависит от вышестоящей организации. Это - самое главное заблуждение или самая большая иллюзия, потому что развитие учреждения - полностью заслуга менеджмента учреждения, всего управленческого состава и коллектива учреждения. Когда мы говорим о стратегическом плане, мы говорим о том, что это не оборудование, не ремонт, не зарплата сотрудников, а в первую очередь - это удовлетворенность клиентов организации. То есть первое, о чем должны задумываться руководители, весь управленческий состав и коллектив любой медицинской организации, любой коммерческой организации, любого предприятия, - это удовлетворение потребностей клиентов, предоставление качественных услуг.

- Елена Валерьевна, это новые тенденции или раньше такие методы работы в медицине тоже существовали?

- Для России, это, конечно, довольно новые тенденции, потому что в советское время существовала плановая экономика. В 1991 году в связи с развалом Советского Союза, изменением системы экономического развития страна перешла на рыночную экономику, которая в своем развитии предполагает использование элементов стратегического менеджмента, это другая форма управления и другая форма экономического развития. Очень ценю труды Ицхака АДИЗЕСА, одного из ведущих бизнес-гуру в мире, консультировавшего сотни корпораций и правительств. Очень много его материалов используется и в Российской академии, где я училась, и в Высшей школе экономики в Москве. Это признанный лидер в области стратегического менеджмента. Также мне пригодились и те знания, которые передал мне мой научный руководитель в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, директор Высшей школы управления и экономической безопасности РУДН Сергей Александрович СЕМЕНОВ, который читает лекции в области стратегического управления в ведущих университетах и академиях страны, сам принимал участие в разработке программ стратегического развития субъектов Российской Федерации.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Елена Валерьевна, в чем, на Ваш взгляд, секрет успеха?

- Для руководителя любого уровня и любой сферы деятельности повышение квалификации - это залог процветания его организации. В краткосрочных планах - встречи с новым составом слушателей, каждая из которых позволяет мне поделиться профессиональными знаниями, обсудить актуальные вопросы и ситуационные задачи с коллегами. Мы будем говорить о том, что целеполагание - это главное направление стратегического менеджмента и именно от постановки целей и разработки путей их достижения зависит развитие и процветание конкретной организации. Как говорит Сергей Александрович Семенов: «Не бывает правильной стратегии, бывает только выбранная».

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.